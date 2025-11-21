Dodatkowe 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego będzie mógł otrzymać NFZ jeszcze w tym roku- zakłada uchwalona dziś przez Sejm nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym. „Reżim Tuska chce zalegalizować jawne łamanie prawa swoich ministrów i ograbienie pacjentów z 4 miliardów złotych. Standardy białoruskie” - napisała wczoraj na platformie X Katarzyna Sójka, poseł PiS i była minister zdrowia.
Za nowelizacją zagłosowało 242 posłów, nikt nie był przeciwko, 199 posłów wstrzymało się od głosu.
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Funduszu był procedowany w trybie pilnym w związku z problemami finansowymi NFZ. Zmiany limitu finansowania świadczeń dla dzieci z Funduszu Medycznego w 2025 r. pozwolą na przekazanie NFZ ok. 3,6 mld zł.
Nowelizacja zakłada także, że minister zdrowia nie przekaże w 2025 r. z budżetu państwa do Funduszu Medycznego 4 mld zł.
Ponadto w Funduszu Medycznym powstaną dwa dodatkowe subfundusze: infrastruktury na potrzeby obronne państwa oraz chorób rzadkich u dzieci.
„Klucz do ratowania Leszczyny”
Brzmi to pięknie, a czym jest w rzeczywistości?
Komisja Zdrowia większością koalicji rządzącej - przegłosowała dziś poprawkę do ustawy o Funduszu Medycznym, która ma na celu zabranie 4 mld zł Pacjentom w tym roku i jednocześnie zwolnienie z odpowiedzialności karnej Pani Leszczyny oraz Pani Minister Sobierańskiej-Grendy za złamanie tejże ustawy. Reżim Tuska chce zalegalizować jawne łamanie prawa swoich ministrów i ograbienie pacjentów z 4 miliardów złotych. Standardy białoruskie
— napisała wczoraj na platformie X Katarzyna Sójka, poseł PiS i była minister zdrowia.
RZĄDOWA ustawa o Funduszu Medycznym to klucz Platformy Obywatelskiej do ratowania Izabeli Leszczyny przed odpowiedzialnością karną
— dodała w kolejnym wpisie
