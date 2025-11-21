Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” idzie do sądu i domaga się ukarania Katarzyny Sadło ps. Kataryna za wpis w serwisie X, w którym zrównała ich z Putinem. „Można nas krytykować. Nie można nas bezkarnie zniesławiać” - czytamy w informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych.
10 listopada Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” reagując na wpis „Kataryny”, która parafrazują nazwę organizacji, napisała na X „Prawnicy dla Putina”, wezwało Katarzynę Sadło do zamieszczenia natychmiastowego sprostowania i usunięcia zniesławiającego wpisu w ciągu 3 godzin.
Publiczne kłamstwo nie jest opinią – jest czynem bezprawnym
— czytamy we wpisie sprzed prawie dwóch tygodni.
„Twardo”
Odpowiedzią na brak reakcji jest pozew. Stowarzyszenie przypomina, że zrównanie go z Putinem, który został uznany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za wojennego zbrodniarza, jest pomówieniem i w sposób oczywisty zniesławia.
Dziś Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” złożyło prywatny akt oskarżenia przeciwko Katarzynie Sadło, ps. Kataryna.
Powód? Jeden wpis na X: „Prawnicy dla Putina”. Granica została przekroczona. Twardo.
Zarzut z art. 212 § 1 i 2 k.k., wniosek o nawiązkę 30 000 zł na Caritas Polska i publikację wyroku w gazetaprawna.pl.
Można nas krytykować. Nie można nas bezkarnie zniesławiać. Akt oskarżenia złożył prezes dr Łukasz Piebiak
— czytamy we wpisie na X Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”.
Obok przesłuchania świadków, sprawdzenia screenów wpisów oskarżonej i oskarżyciela stowarzyszanie wniosło także od sądu o dowód „z wywiadu środowiskowego kuratora zawodowego dotyczącego oskarżonej Katarzyny Sadło na okoliczności związane z jej stanem majątkowym, trybem życia i ewentualną demoralizacją”.
koal/X
