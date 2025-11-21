"Prawnicy dla Polski" pozywają Katarynę" za wpis na X. "Granica została przekroczona. Twardo. Nie można nas bezkarnie zniesławiać"

  • Polityka
  • opublikowano:
Stowarzyszenie "Prawnicy dla Polski" Katarzyny Sadło / autor: Fratria/X
Stowarzyszenie "Prawnicy dla Polski" Katarzyny Sadło / autor: Fratria/X

Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” idzie do sądu i domaga się ukarania Katarzyny Sadło ps. Kataryna za wpis w serwisie X, w którym zrównała ich z Putinem. „Można nas krytykować. Nie można nas bezkarnie zniesławiać” - czytamy w informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych.

10 listopada Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” reagując na wpis „Kataryny”, która parafrazują nazwę organizacji, napisała na X „Prawnicy dla Putina”, wezwało Katarzynę Sadło do zamieszczenia natychmiastowego sprostowania i usunięcia zniesławiającego wpisu w ciągu 3 godzin.

Publiczne kłamstwo nie jest opinią – jest czynem bezprawnym

— czytamy we wpisie sprzed prawie dwóch tygodni.

Twardo”

Odpowiedzią na brak reakcji jest pozew. Stowarzyszenie przypomina, że zrównanie go z Putinem, który został uznany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za wojennego zbrodniarza, jest pomówieniem i w sposób oczywisty zniesławia.

Dziś Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” złożyło prywatny akt oskarżenia przeciwko Katarzynie Sadło, ps. Kataryna.

Powód? Jeden wpis na X: „Prawnicy dla Putina”. Granica została przekroczona. Twardo.

Zarzut z art. 212 § 1 i 2 k.k., wniosek o nawiązkę 30 000 zł na Caritas Polska i publikację wyroku w gazetaprawna.pl.

Można nas krytykować. Nie można nas bezkarnie zniesławiać. Akt oskarżenia złożył prezes dr Łukasz Piebiak

— czytamy we wpisie na X Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”.

Obok przesłuchania świadków, sprawdzenia screenów wpisów oskarżonej i oskarżyciela stowarzyszanie wniosło także od sądu o dowód „z wywiadu środowiskowego kuratora zawodowego dotyczącego oskarżonej Katarzyny Sadło na okoliczności związane z jej stanem majątkowym, trybem życia i ewentualną demoralizacją”.

CZYTAJ TAKŻE: Burza w sieci po oburzającej decyzji sędziego Komisarskiego! „Zmusza się ofiary przestępstw do…”. Żurek próbuje się tłumaczyć

koal/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych