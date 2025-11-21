KOMENTARZE

Amerykańskie media przedstawiły 28-punktowy plan pokojowy popierany przez prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczący pokoju na Ukrainie. Jeden z punktów dotyczy Polski - mówi o tym, że europejskie myśliwce mają stacjonować w naszym kraju. Do ujawnionego planu na platformie X odniósł się Donald Tusk. Jego wpis spotkał się z wieloma krytycznymi komentarzami w sieci.

Decyzje dotyczące Polski podejmować będą Polacy. Nic o nas bez nas. W sprawie pokoju wszelkie negocjacje powinny być prowadzone z udziałem Ukrainy

— napisał na platformie X Donald Tusk, premier, zapewne odnosząc się do planu pokojowego USA.

Fala komentarzy po wpisie Tuska

Postawie Donalda Tuska można byłoby przyklasnąć, gdyby była szczera i wiarygodna. wielu komentatorów w sieci zwraca jednak uwagę na fakt, że zupełnie inne było podejście Donalda Tuska w sprawie szkodliwych dla Polski rozwiązań, forsowanych przez Unię Europejską na czele z Niemcami. Wówczas Tusk nie był tak wojowniczo nastawiony i nie zwracał uwagi na samodzielność Polski w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Szkoda, że nie dotyczy to układu handlowego z Mercosur

— zaznaczył Piotr Gursztyn, historyk, publicysta Telewizji wPolsce24 i tygodnika „Sieci”.

Dlatego każdego roku decyzję o tym, czy będziemy podlegać paktowi migracyjnemu, będzie podejmowała Komisja Europejska?

— zaznaczył Bartosz Bocheńczak, sekretarz Nowej Nadziei.

A to zabawne. A czy pana przyjaciółka Angela pytała Polaków czy chcą by zapraszała hordy nachodźców, którzy do teraz przybywają do Europy w do Polski? Czy Polaków ktoś pytał czy chcą paktu migracyjnego z którego KE swej łasce może zwolni nas na ROK?

— pytał Marcin W, użytkownik X.

Decyzje dotyczące Polski podejmować będą Niemcy, a nawet Rosja. Wszystko o nas bez nas

— podkreśliła Aleksandra Błaszczak, użytkowniczka X.

Problem w tym że od kiedy pan został premierem to Polacy w swoim kraju nie za bardzo mogą decydować o swoim losie. Najważniejsze decyzje, dotyczące Polski, Polaków, zapadają w Berlinie i Brukseli. Teraz jeszcze chcecie nam usta w internecie zakneblować

— napisał Damian, użytkownik X.

Uciekło ci po pierwszym zdaniu „pod warunkiem, że Niemcy się na to zgodzą”

— zaznaczył Zen TNT, użytkownik X.

CZYTAJ TAKŻE:

Znamy założenia planu pokojowego! Tak wygląda 28 punktów proponowanego porozumienia Ukrainy z Rosją

NBC News: Trump poparł 28-punktowy plan zakończenia wojny na Ukrainie. Ma być dla tego kraju „faktem dokonanym”

