Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od niego – zakłada nowelizacja Karty Nauczyciela. Posłowie byli jednomyślni, za głosowało 440 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej Sejm głosami posłów koalicji Donalda Tuska nie przyjął poprawek zgłoszonych przez PiS, które dotyczyły nie godzin ponadwymiarowych, tylko nagród jubileuszowych. Ustawa trafi teraz do Senatu.
Nowelizacja Karty nauczyciela ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r. Podczas pierwszego czytania projektu na posiedzeniu komisji edukacji i nauki wprowadzono do projektu poprawkę, zgodnie z którą nauczyciele dostaną wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do 6 czerwca 2026 r.
CZYTAJ TAKŻE: „Godziny basiowe”? Tusk: Będą płatne. „Dobra wiadomość, na którą czekali nauczyciele”. Projekt ma dziś trafić do Sejmu
Niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
Godziny ponadwymiarowe to godziny zajęć lub lekcji przydzielone nauczycielowi ponad obowiązkowe pensum. Zrobiło się o nich głośno w ostatnim czasie w związku z tzw. dużą nowelizacją Karty nauczyciela, która weszła w życie z początkiem roku szkolnego 2025/2026.
Uszczegółowiono w niej przepisy, m.in. dotyczące warunków obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych. Określono m.in. przypadki, w których nauczyciel zachowuje albo traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.
Po wejściu w życie tej nowelizacji związki zawodowe podnosiły, że nauczyciel, który jest w szkole i jest gotowy do pracy zgodnie z przydzielonymi mu godzinami ponadwymiarowymi, nie otrzymuje wynagrodzenia za nie, gdy nie ma w szkole klasy, bo np. jest ona na wycieczce. Związek Nauczycielstwa Polskiego podał, że ma sygnały z poszczególnych szkół, że nauczyciele lub też całe grona pedagogiczne w ramach solidarności zawodowej wstrzymują wyjścia klasowe z powodu zmian w rozliczaniu godzin ponadwymiarowych.
CZYTAJ TAKŻE: Protest nauczycieli w Warszawie przeciwko zmianom Nowackiej. „Nie zgadzamy się na deptanie praw rodziców i na deprawację dzieci”
koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746324-basiowe-godziny-beda-platne-sejm-zaglosowal-jednomyslnie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.