„Obecnie jesteśmy w fazie wojny hybrydowej, bardzo zaangażowanej i musimy zdać sobie sprawę, że ktoś w Rosji nakreślił scenariusz na Polskę i ten scenariusz jest obecnie realizowany i w tym scenariuszu jest drabinka eskalacyjna. Mieliśmy do czynienia z pożarami, mieliśmy do czynienia z wlotem dronów, można powiedzieć, że z pozorowanym atakiem dronowym na Polskę. Mamy nieustannie ataki w cyberprzestrzeni. Mamy dezinformacje” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 gen. Mirosław Bryś, zastępca szefa BBN.
Gen. Mirosław Bryś w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 zwrócił uwagę na fakt, że nadal „nie doszło do spotkania pana prezydenta Karola Nawrockiego z szefami służb”.
Tutaj nie doszło do spotkania, pomimo zaproszenia i pomimo podtrzymania tego zaproszenia adresowanego do szefów służb. Trudno wyrokować, kiedy by do takiego spotkania mogło dojść
— dodał zastępca szefa BBN.
Wyjaśnił także, że nominacje oficerskie I stopnia dla 136 osób ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogą nastąpić „po spotkaniu się z szefami służb i po odbyciu stosownych rozmów z szefami służb na pewno będzie taka możliwość”.
„Jesteśmy w fazie wojny hybrydowej”
W miniony weekend na trasie Warszawa – Lublin doszło do dwóch aktów dywersji; podczas pierwszego z nich eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Prokuratura wszczęła w poniedziałek, 17 listopada, śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym. Gen. Mirosław Bryś został zapytany m.in. o to, czy polskie służby wyciągnęły wnioski z tej sytuacji.
Myślę, że te wnioski są wyciągane. Głęboko w to wierzę, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo intensywnie pracują nad wyciągnięciem wszystkich wniosków z zaistniałej sytuacji, gdyż na to, co się w Polsce zdarzyło, na ten akt dywersji, musimy patrzeć z szerszej perspektywy. Nie możemy się poddawać tylko wyłącznie tej narracji wielu informacji pojawiających się w mediach dotyczących sposobu przejścia dywersantów do Polski, przeprowadzenia akcji dywersyjnej, wyjazdu z Polski. Mamy zalew tych informacji, ale my na tę sytuację musimy patrzeć z dalszej perspektywy. Musimy zdać sobie sprawę, że obecnie jesteśmy w fazie wojny hybrydowej, bardzo zaangażowanej i musimy zdać sobie sprawę, że ktoś w Rosji nakreślił scenariusz na Polskę i ten scenariusz jest obecnie realizowany i w tym scenariuszu jest drabinka eskalacyjna. Mieliśmy do czynienia z pożarami, mieliśmy do czynienia z wlotem dronów, można powiedzieć, że z pozorowanym atakiem dronowym na Polskę. Mamy nieustannie ataki w cyberprzestrzeni. Mamy dezinformacje
— podkreślił zastępca szefa BBN.
To znaczy, że ktoś zaplanował scenariusz na Polskę, ktoś przygotował ten akt, ktoś podjął decyzję o jego przygotowaniu, ktoś podjął decyzję o realizacji tego aktu i ktoś obecnie wyciąga wnioski. Mówię tu o stronie rosyjskiej i nasze służby powinny z tego wyciągać wnioski, z całego spektrum zdarzeń, które miały miejsce
— zastrzegł.
„Rząd powinien podjąć tę rękawicę”
Gość Telewizji wPolsce24 zauważył, że „my jesteśmy państwem prawa i działamy w ramach prawa”.
Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wysłać do Rosji, a może możemy sobie pozwolić, żeby wysłać do Rosji nasze służby i dokonać tam aktu dywersji czy sabotażu. Ale my jako państwo prawa musimy przygotować się na odpowiedzi antyniesymetryczne. Musimy pomyśleć, w jaki sposób oddziaływać na Federację Rosyjską, aby ona odczuła tę naszą presję
— mówił gen. Mirosław Bryś.
Mamy likwidację konsulatu, możemy pomyśleć o zamknięciu przestrzeni powietrznej dla statków powietrznych z innych państw, które latają do Federacji Rosyjskiej. Możemy pomyśleć o kwestii wykorzystania aktywów rosyjskich, które są zamrożone, do celów obrony Ukrainy. Możemy pomyśleć jeszcze nad innymi rozwiązaniami. Również możemy przygotować się do pewnych rozwiązań, które będziemy mogli zastosować w cyberprzestrzeni, a które by mogły oddziaływać na Federację Rosyjską. Tu jest pełne pole popisu dla strony rządowej, dla służb specjalnych, które powinny wyjść z pewną inicjatywą do rządu i rząd powinien podjąć tę rękawicę
— zaznaczył.
tt/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746323-gen-brys-ktos-w-rosji-nakreslil-scenariusz-na-polske
