Prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany w Sejmie m.in. o nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którą opozycja nazywa „ACTA 3”, ponieważ nowe prawo ma pozwalać blokować w sieci „nielegalne treści”. „Mam nadzieję, że prezydent to zawetuje” - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS uznał, że forsowane przez obecną władzę nowe prawo dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną oznacza de facto cenzurę w sieci.

Oczywiście, że oznacza. Mam nadzieję, że prezydent to zawetuje. To jest droga do stworzenia tutaj po prostu systemu autorytarnego, takiego już w pełni. To jest taka droga łukaszenkowska

— powiedział Jarosław Kaczyński, odpowiadając na pytanie reportera Telewizji wPolsce24 red. Piotra Pawelca.

Jedność tak, ale bez Tuska”

Jarosław Kaczyński został zapytany też o wygłoszone przez Donalda Tuska pięć zasad, które rzekomo mają „przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową”. Przedstawiając je w Sejmie premier i lider PO wskazywał na potrzebę jedności.

Gdy jakiś polityk, nie chcę tutaj wymieniać historycznych postaci, polityk, który w sposób niezwykle brutalny atakował opozycję i cały czas to robi, poprowadził akcję całkowitego zniszczenia normalnego wymiaru sprawiedliwości po to, aby zaatakować opozycję także metodami prawno-karnymi, wzywa do jedności, to proszę mi wybaczyć, ale tego nie można w ogóle traktować poważnie

— mówił Jarosław Kaczyński.

Jedność tak, ale bez Tuska

— dodał prezes PiS.

