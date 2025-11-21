Posłanka KO Kinga Gajewska miała przedstawiać w Sejmie sprawozdanie komisji sejmowej komisji edukacji. Zamiast tego wygłosiła wystąpienie polityczne wymierzone w PiS. W pewnym momencie jej wypowiedzi nie wytrzymał nawet prowadzący obrady marszałek Włodzimierz Czarzasty. „Naprawdę niech pani kończy i powie, jakie jest sprawozdanie komisji. To naprawdę nie wygląda rozsądnie” - zwrócił się do Gajewskiej marszałek Sejmu.
Przed Gajewską reformę edukacji Barbary Nowackiej punktował Marcin Józefaciuk, były poseł KO i co istotne w tej sprawie - były nauczyciel.
Jak próbowałem wielokrotnie wykazać, obecna reforma edukacji jest nieprzygotowana. Ja, nauczyciel siedmiu przedmiotów, były dyrektor szkoły, były inspektor organu prowadzącego, do niedawna członek komisji edukacji i nauki, nie mam pełnej wiedzy o zmianach, a co dopiero nauczyciele, rodzice, organy prowadzące, którzy za kilka miesięcy mają wykonywać tę reformę
— powiedział Marcin Józefaciuk.
Pani minister, przed głosowaniem mam pytanie – dlaczego dwa dni temu do konsultacji przedstawiono inną podstawę programową z geografii niż ta, nad którą dzisiaj głosujemy? Dlaczego przedstawiono inną niż ta, którą wypracowali eksperci na zlecenie IBE? Reforma jest nie gotowa, bez pilotażu, bez wizji całości systemu. Edukacja potrzebuje stabilizacji, a nie hektycznej zmiany. Ten druk na tym etapie należy odrzucić i mówię to jako praktyk
— dodał poseł KO.
Kuriozalne wystąpienie Gajewskiej
Następnie głos zabrała Kinga Gajewska, która w założeniu powinna przedstawić sprawozdanie komisji edukacji.
Reforma Kompas Jutra będzie największym skokiem dla polskiej szkoły od kilkudziesięciu lat. Odchodzimy od idei szkoły, która uczy tylko teorii, do idei szkoły, gdzie modelem będzie współpraca, komunikacja
— zachwalała Kinga Gajewska.
Wiem, że to będzie szokiem dla części prawej, ale do tej ustawy, którą dzisiaj omawiamy, od razu pani minister przygotowała rozporządzenie. To jest rozporządzenie, to nie są zarzuty dla pana Ziobry
— dodała. Na sali zrobiła się wrzawa za sprawą protestujących posłów PiS. W tym momencie po raz pierwszy zareagował prowadzący obrady marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Przepraszam bardzo, pani poseł, pani poseł! Mam dwie prośby. Jest to 40 głosowań, w związku z tym mam prośbę, aby państwo postarali się nie przeszkadzać, a panią poseł uprzejmie proszę o to, aby pani przedstawiła sprawozdanie komisji
— powiedział Czarzasty. Po tej uwadze Gajewska nie przestała jednak swojego wystąpienia, w którym głównie skupiała się na atakowaniu poprzedników politycznych.
MEN nigdy za PiS-u nie chciał opublikować listy ekspertów, którzy pracowali nad podstawami programowymi. Dzisiaj jest całkowita zmiana. Dzisiaj nie trzeba sądów, w waszym przypadku w dwóch instancjach, żeby publikować listę ekspertów. Dzisiaj wszyscy eksperci są na stronach internetowych
— mówiła posłanka KO.
Trzecia sprawa, i wiem, że pewnie to wam się nie będzie mieściło w głowie, ale ci eksperci zostali wybrani w konkursach. Wy oczywiście tak wybieraliście, kto był na tej liście? Radni PiS-u, specjaliści z Ordo Iuris, koledzy, skrajnie ideologicznie. Co najlepsze zmiany przygotowywane przez nas są w wyniku…
— podkreśliła Gajewska.
„To naprawdę nie wygląda rozsądnie”
Pani poseł, nie mówi pani o sprawozdaniu, tylko mówi pani o swoich poglądach. Naprawdę niech pani kończy i powie, jakie jest sprawozdanie komisji. To naprawdę nie wygląda rozsądnie
— zareagował Czarzasty, tym razem w bardziej dobitny sposób. Okazało się jednak, że Gajewska nie wzięła sobie do serca uwag marszałka Sejmu.
Ostatnie zdanie, które zasługuje na szczególną uwagę, to to, że kiedy państwo wprowadzaliście nowy przedmiot „Historia i Teraźniejszość”, który był skrajnie upolityczniony, obrażaliście dzieci, które były narodzone metodą in vitro, nazywaliście je „hodowlą ludzi”, a dla nas w tej ustawie najważniejszy jest szacunek dla drugiego ucznia, szacunek do nauczyciela. Nigdy nie będziemy poniżali nauczycieli falą hejtu
— wypaliła na koniec swojego wystąpienia Gajewska.
