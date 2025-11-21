Dr hab. Karol Polejowski nie został wybrany przez Sejm na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej! Przeważyły głosy Koalicji 13 grudnia.
201 posłów zagłosowało za kandydaturą prof. Polejowskiego, a 227 było przeciw. 6 posłów wstrzymało się od głosu.
Z grona 9 kandydatów 9 osobowe Kolegium wybrało dr Karola Polejowskiego bezwzględną większością 5 głosów. Zaważyły na tym doświadczenia zawodowe kandydata, pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego, który od 2021 roku był zatrudniony w IPN i piastował do chwili obecnej stanowisko p. o. prezesa Instytutu,. Nie bez znaczenia okazały się inne jego zalety, w tym wcześniejsze zatrudnienie w kilku placówkach muzealnych, oraz znajomość kilku języków obcych
— prezentował kandydaturę dr hab. Polejowskiego prof. Tadeusz Wolsza, zastępca przewodniczące Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.
Poseł niezrzeszony Tomasz Zimoch przedstawił opinię komisji sprawiedliwości i spraw człowieka nt. kandydatury.
W głosowaniu 17 do 16 negatywnie zaopiniowano tę kandydaturę, zatem komisja nie rekomenduje Sejmowi pana Karola Polejowskiego na stanowisko prezesa IPN
— powiedział Tomasz Zimoch.
Głos ws. kandydatury zabrał Ryszard Terlecki, poseł PiS.
Prof. Wolsza przedstawił wszystkie argumenty za wyborem pana Karola Polejowskiego na prezesa IPN. Ja dodam od naszego klubu, że rekomendacja Kolegium IPN była bardzo mocna, a kandydat na prezesa (…) z pewnością zasługuje na to, żeby tę funkcję po Karolu Nawrocki objąć
— powiedział Ryszard Terlecki.
