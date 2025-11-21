PILNE!

To koniec wolności słowa w sieci? Sejm właśnie przegłosował tzw. ACTA 3! Gawkowski się cieszy. PiS ostrzega: "Cenzura coraz bliżej"

Wicepremier Krzysztof Gawkowski / autor: Fratria

Sejm właśnie uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tzw. ACTA 3 pozwoli blokować „nielegalne treści” w internecie. Ustawa zakłada, że prezes UKE i KRRiT będą mogli decydować o usunięciu treści internetowych dotyczących 27 czynów zabronionych. Z tej zmiany cieszy się już wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. „Państwo będzie miało realne narzędzia do walki z nielegalnymi treściami, oszustwami finansowymi w sieci i dezinformacją. Dziękuję posłom za merytoryczną pracę i zaproponowanie wielu ważnych poprawek” - napisał na portalu X. Opozycja od dawna ostrzegała natomiast, że ACTA 3 zniszczy wolność słowa w sieci.

Za przyjęciem ustawy głosowało 237 posłów, 200 było przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, komentując uchwalenie noweli, że dzięki niej internet będzie bezpieczniejszym miejscem, a użytkownicy „będą mieli silniejszą pozycję, kiedy platformy zdecydują się usunąć ich materiały”.

Państwo będzie miało realne narzędzia do walki z nielegalnymi treściami, oszustwami finansowymi w sieci i dezinformacją. Dziękuję posłom za merytoryczną pracę i zaproponowanie wielu ważnych poprawek. Pracujemy dalej!

— napisał na platformie X Gawkowski.

PiS: Powiedz STOP, zanim będzie za późno

Przed rozwiązaniami zawartymi w tzw. ACTA 3 od dawna przestrzegała opozycja. Prawo i Sprawiedliwość tuż po dzisiejszych głosowaniach opublikowało na portalu X grafikę z hasłem „Cenzura w internecie coraz bliżej”.

Koalicja 13 grudnia właśnie otworzyła furtkę do cenzury w sieci. DSA to realne zagrożenie dla wolności słowa. Powiedz STOP zanim będzie za późno

— napisano.

Ekipa D. Tuska przepchnęła ustawę o ograniczeniu wolności słowa w sieci. O tym, co można pisać w internecie, ma decydować cenzor z NASK-u - Przemysław Kuna. To jasne, że trzeba walczyć z nielegalnymi treściami, ale o tym, co jest legalne, powinny w Polsce decydować sądy. Takie rozwiązanie zaproponowali w toku prac sejmowych posłowie PiS, ale pociąg do kontrolowania internetu był wśród rządzących zbyt duży, aby to zaakceptować.

— skomentował dzisiejsze głosowania poseł Janusz Cieszyński.

PS. Chociaż co do ostatecznego rozwiązania mamy odmienne zdanie, to trzeba przyznać, że Dariusz Standerski z Ministerstwa Cyfryzacji był merytorycznym przeciwnikiem i zaakceptował kilka proobywatelskich poprawek opozycji

— dodał.

