„Widzimy, że to jest operacja ‘dopaść pana ministra Ziobrę’. Podejrzewam, że jest ona na zamówienie i zlecenie polityczne. Cała operacja związana z Funduszem Sprawiedliwości ma to na celu. Trzeba wiedzieć, że to już politycy Platformy Obywatelskiej mówią „Zbigniew Z.” w sytuacji, kiedy jeszcze nie zostały postawione zarzuty” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Beata Kempa, doradca prezydenta RP, była eurodeputowana i była minister.
Przypomnijmy, prokurator zarządził zabezpieczenie majątkowe wobec posła Zbigniewa Ziobry. Obejmuje ono obciążenie hipoteką przymusową należących do niego nieruchomości oraz zajęcie środków na jego rachunku bankowym.
