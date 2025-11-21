TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Beata Kempa: To operacja „dopaść pana ministra Ziobrę”. Nie postawiono zarzutów, a już zabezpiecza się majątek

Beata Kempa / autor: Telewizja wPolsce24

Widzimy, że to jest operacja ‘dopaść pana ministra Ziobrę’. Podejrzewam, że jest ona na zamówienie i zlecenie polityczne. Cała operacja związana z Funduszem Sprawiedliwości ma to na celu. Trzeba wiedzieć, że to już politycy Platformy Obywatelskiej mówią „Zbigniew Z.” w sytuacji, kiedy jeszcze nie zostały postawione zarzuty” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Beata Kempa, doradca prezydenta RP, była eurodeputowana i była minister.

Przypomnijmy, prokurator zarządził zabezpieczenie majątkowe wobec posła Zbigniewa Ziobry. Obejmuje ono obciążenie hipoteką przymusową należących do niego nieruchomości oraz zajęcie środków na jego rachunku bankowym.

CZYTAJ TEŻ: Nie mogą dopaść Ziobry, zajęli się zatem jego własnością! Neo-prokuratura zabezpieczyła majątek byłego ministra sprawiedliwości

