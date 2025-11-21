Wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz powiedział, że na ten moment nie ma planu zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a także spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Podkreślił, że zwoływanie RBN jest formatem wykorzystywanym jedynie w momentach bardzo krytycznych.
Adam Andruszkiewicz był w programie „Tłit” Wirtualnej Polski pytany, czy w związku z przeprowadzonymi ostatnio aktami dywersji na kolei, istnieje plan zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Na ten moment takiego planu (…) nie ma. Oczywiście nie wiemy, czy nie będzie zmiany pomysłu na to za kilka dni na przykład
— podkreślił.
Potencjalne spotkanie Nawrocki-Tusk
Dodał też, że „na ten moment nie ma takiego planu”, żeby prezydent spotykał się z premierem Donaldem Tuskiem.
Ale myślę, że w kontakcie roboczym oczywiście jesteśmy, na tyle, na ile te kanały komunikacji są udrożnione
— zaznaczył minister.
Podkreślił, że one są udrożnione.
To nie jest tak, że nie mamy żadnego kontaktu z MON, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
— powiedział Andruszkiewicz.
Przypomniał, że w momencie ataku rakietowo-dronowego przeprowadzonego na Polską dwa miesiące temu doszło natychmiast do spotkania prezydenta i premiera w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
„Rząd nie stanął na wysokości zadania”
Jak zauważył, zwoływanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest formatem, który nie powinien być nadużywany.
Musi być wykorzystywany w momentach już naprawdę bardzo krytycznych. My nie bagatelizujemy absolutnie sytuacji. Uważamy, że tutaj rząd nie stanął na wysokości zadania, natomiast spokojnie na pewno przyjdzie na to czas, żeby w odpowiednich formatach się spotykać. Mamy nadzieję również, że w tym aspekcie (…) dojdzie do refleksji ze strony rządu, bo to tam jest problem, a nie u nas
— wskazał wiceszef KPRP.
Andruszkiewicz odnosząc się do zapowiedzi Nawrockiego, że Rada Gabinetowa, a także spotkania z rządzącymi i z przedstawicielami partii koalicyjnych będą odbywać się regularnie powiedział, że będzie to miało miejsce „częściej niż w poprzednich latach”.
Mieliśmy ostatnio chociażby posiedzenie w sprawach inwestycji rozwojowych, CPK, etc. Teraz na przykład będzie szczyt medyczny (…). Pan prezydent zaprosił przedstawicieli wszystkich środowisk medycznych, żeby rozmawiać o krytycznej sytuacji w ochronie zdrowia
— zaznaczył.
