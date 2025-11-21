Hanna Radziejowska wraca na stanowisko dyrektora oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. "Będę robić wszystko, żeby nie zawieść"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Hanna Radziejowska znów dyrektorem Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie / autor: Fratria
Hanna Radziejowska znów dyrektorem Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie / autor: Fratria

Hanna Nowak-Radziejowska wygrała konkurs na stanowisko kierownika Oddziału Zamiejscowego Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Berlinie” - poinformował Instytut Pileckiego. Do konkursu przystąpiły 3 osoby, jedna nie przeszła weryfikacji formalnej. Radziejowska ma objąć swoją funkcje 1 grudnia. „Przed nami wiele nowych wyzwań i pomysłów, także w obszarze tych najtrudniejszych” - napisała w mediach społecznościowych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Niebywały skandal! Dyrektor Instytutu Pileckiego chciał seminarium o zwrocie dóbr kultury… Niemcom. Jabłoński: Powinien usłyszeć zarzuty

14 sierpnia ówczesny dyrektor Instytutu Pileckiego Krzysztof Ruchniewicz odwołał Hannę Radziejowską ze stanowiska kierownika berlińskiego oddziału. Z pracy zwolniono wówczas także jej zastępcę Mateusza Fałkowskiego. Decyzja Ruchniewicza była prawdopodobnie zemstą za to, że Radziejowska poinformowała MKiDN o jego skandalicznych planach zorganizowania seminarium dotyczącego zwrotu dóbr kultury Niemcom. Hanna Radziejowska i Mateusz Fałkowski zostali ostatecznie przywróceni do pracy, a szefowa MKiDN Marta Cienkowska 29 sierpnia odwołała Ruchniewicza ze stanowiska dyrektora Instytutu Pileckiego.

Teraz Hanna Radziejowska znów przejmuje stery berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego.

W wyniku przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Kierownika Oddziału Zamiejscowego Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Berlinie, Komisja Konkursu, po  przeprowadzeniu oceny formalnej, oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych oraz rozmów z kandydatami na mocy Uchwały nr 1/2025 w sprawie wyników konkursu rekomendowała Dyrektorowi Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego kandydaturę pani Hanny Nowak-Radziejowskiej do zatrudnienia na stanowisku kierownika Oddziału Zamiejscowego Instytutu Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego w Berlinie

— czytamy w oficjalnym komunikacie Instytutu Pileckiego.

CZYTAJ TAKŻE: Kto doniósł na Radziejowską? Piotr Rypson z MKiDN. Ruchniewicz chce dyscyplinarki dla sygnalistki i… pisze w tej sprawie do Niemców

Komisja złożona ze specjalistów z różnych dziedzin

P.o. dyrektor IP Karol Madaj w przesłanym PAP oświadczeniu podkreślił, że oddział Instytutu w Berlinie jest obecnie najważniejszą zagraniczną placówką Instytutu.

Stanowisko kierownika w ostatnim czasie stało się przedmiotem dużego zainteresowania opinii publicznej. Dlatego powołałem wewnętrzną komisję konkursową, która miała za zadanie w sposób rzetelny ocenić program i kompetencje kandydatów. Komisja złożona ze specjalistów z różnych dziedzin po przeprowadzeniu bardzo wymagającego egzaminu rekomendowała mi panią Hannę Radziejowską. Stąd moja wczorajsza decyzja o powołaniu jej na kierownika

— napisał.

Jak dodał, zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego kompetencje wyboru kierownika ma wyłącznie dyrektor Instytutu.

Jednocześnie doceniając kompetencje pani Joanny Kiliszek, dotychczasowej p.o. kierownika oddziału w Berlinie, zaproponowałem jej wsparcie oraz dalszą współpracę w Instytucie w Berlinie, w zakresie, który zostanie określony w najbliższym czasie

— przekazał Madaj.

Powinna otrzymać ponad-partyjne umocowanie i społeczne poparcie”

Hanna Nowak-Radziejowska będąc historykiem, muzealnikiem i menedżerem kultury od podstaw stworzyła oddział Instytutu Pileckiego w Berlinie w czasie kiedy resortem kultury kierował prof. Piotr Gliński. Teraz znów będzie kierować tym oddziałem. Zostanie mianowana 1 grudnia przez p.o. dyrektora Instytutu Pileckiego (IP) Karola Madaja.

Dziękuję! To ogromny zaszczyt pracować dalej w tak ważnym temacie polsko-niemieckiego dialogu. I będę robić wszystko, żeby nie zawieść. Przed nami wiele nowych wyzwań i pomysłów, także w obszarze tych najtrudniejszych

— napisała w mediach społecznościowych Hanna Radziejowska.

Decyzja o przywróceniu Radziejowskiej na stanowisko dyrektora berlińskiego oddziału Instytutu została przyjęta pozytywnie przez opinię publiczną.

Od 1 grudnia Hanna Radziejowski wraca na stanowisko dyrektora Instytutu Pileckiego w Berlinie! Miałem zaszczyt być jedną z osób, które wystawiły jej rekomendacje

— Jakub Kumoch ambasador RP w Chinach.

Karol Madaj p.o. dyrektora Instytutu Pileckiego, zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej, mianuje panią Hannę Nowak-Radziejowską na kierownika Oddziału Zamiejscowego IP w Berlinie z dniem 1 grudnia.”

Gratulacje!

Zwycięstwo Hanny Radziejowskiej i wspierającej ją polskiej opinii publicznej składają się na jej bardzo silny społeczny mandat do dialogu z Niemcami. Także w kwestii niemieckiego długu odszkodowawczego wobec Polski - do rozmów w tej sprawie Pani Nowak-Radziejowska powinna otrzymać ponad-partyjne umocowanie i społeczne poparci

— dr Sławomir Dębski Z Kolegium Europejskie w Natolinie, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Instytut Pileckiego został stworzony na potrzeby interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami XX wieku: dwoma totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim, a także konsekwencjami ich działań. Posiada krajowe oddziały w Warszawie i Augustowie oraz zagraniczne w Berlinie i Rapperswilu.

CZYTAJ TAKŻE: Kuriozum! Otwarcie nowej siedziby Instytutu Pileckiego. Gliński: Wstęgę przecinał facet, który kilka tygodni temu kłamliwie pluł na Instytut

koal/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych