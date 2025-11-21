„Hanna Nowak-Radziejowska wygrała konkurs na stanowisko kierownika Oddziału Zamiejscowego Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Berlinie” - poinformował Instytut Pileckiego. Do konkursu przystąpiły 3 osoby, jedna nie przeszła weryfikacji formalnej. Radziejowska ma objąć swoją funkcje 1 grudnia. „Przed nami wiele nowych wyzwań i pomysłów, także w obszarze tych najtrudniejszych” - napisała w mediach społecznościowych.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Niebywały skandal! Dyrektor Instytutu Pileckiego chciał seminarium o zwrocie dóbr kultury… Niemcom. Jabłoński: Powinien usłyszeć zarzuty
14 sierpnia ówczesny dyrektor Instytutu Pileckiego Krzysztof Ruchniewicz odwołał Hannę Radziejowską ze stanowiska kierownika berlińskiego oddziału. Z pracy zwolniono wówczas także jej zastępcę Mateusza Fałkowskiego. Decyzja Ruchniewicza była prawdopodobnie zemstą za to, że Radziejowska poinformowała MKiDN o jego skandalicznych planach zorganizowania seminarium dotyczącego zwrotu dóbr kultury Niemcom. Hanna Radziejowska i Mateusz Fałkowski zostali ostatecznie przywróceni do pracy, a szefowa MKiDN Marta Cienkowska 29 sierpnia odwołała Ruchniewicza ze stanowiska dyrektora Instytutu Pileckiego.
Teraz Hanna Radziejowska znów przejmuje stery berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego.
W wyniku przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Kierownika Oddziału Zamiejscowego Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Berlinie, Komisja Konkursu, po przeprowadzeniu oceny formalnej, oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych oraz rozmów z kandydatami na mocy Uchwały nr 1/2025 w sprawie wyników konkursu rekomendowała Dyrektorowi Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego kandydaturę pani Hanny Nowak-Radziejowskiej do zatrudnienia na stanowisku kierownika Oddziału Zamiejscowego Instytutu Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego w Berlinie
— czytamy w oficjalnym komunikacie Instytutu Pileckiego.
CZYTAJ TAKŻE: Kto doniósł na Radziejowską? Piotr Rypson z MKiDN. Ruchniewicz chce dyscyplinarki dla sygnalistki i… pisze w tej sprawie do Niemców
Komisja złożona ze specjalistów z różnych dziedzin
P.o. dyrektor IP Karol Madaj w przesłanym PAP oświadczeniu podkreślił, że oddział Instytutu w Berlinie jest obecnie najważniejszą zagraniczną placówką Instytutu.
Stanowisko kierownika w ostatnim czasie stało się przedmiotem dużego zainteresowania opinii publicznej. Dlatego powołałem wewnętrzną komisję konkursową, która miała za zadanie w sposób rzetelny ocenić program i kompetencje kandydatów. Komisja złożona ze specjalistów z różnych dziedzin po przeprowadzeniu bardzo wymagającego egzaminu rekomendowała mi panią Hannę Radziejowską. Stąd moja wczorajsza decyzja o powołaniu jej na kierownika
— napisał.
Jak dodał, zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego kompetencje wyboru kierownika ma wyłącznie dyrektor Instytutu.
Jednocześnie doceniając kompetencje pani Joanny Kiliszek, dotychczasowej p.o. kierownika oddziału w Berlinie, zaproponowałem jej wsparcie oraz dalszą współpracę w Instytucie w Berlinie, w zakresie, który zostanie określony w najbliższym czasie
— przekazał Madaj.
„Powinna otrzymać ponad-partyjne umocowanie i społeczne poparcie”
Hanna Nowak-Radziejowska będąc historykiem, muzealnikiem i menedżerem kultury od podstaw stworzyła oddział Instytutu Pileckiego w Berlinie w czasie kiedy resortem kultury kierował prof. Piotr Gliński. Teraz znów będzie kierować tym oddziałem. Zostanie mianowana 1 grudnia przez p.o. dyrektora Instytutu Pileckiego (IP) Karola Madaja.
Dziękuję! To ogromny zaszczyt pracować dalej w tak ważnym temacie polsko-niemieckiego dialogu. I będę robić wszystko, żeby nie zawieść. Przed nami wiele nowych wyzwań i pomysłów, także w obszarze tych najtrudniejszych
— napisała w mediach społecznościowych Hanna Radziejowska.
Decyzja o przywróceniu Radziejowskiej na stanowisko dyrektora berlińskiego oddziału Instytutu została przyjęta pozytywnie przez opinię publiczną.
Od 1 grudnia Hanna Radziejowski wraca na stanowisko dyrektora Instytutu Pileckiego w Berlinie! Miałem zaszczyt być jedną z osób, które wystawiły jej rekomendacje
— Jakub Kumoch ambasador RP w Chinach.
„Karol Madaj p.o. dyrektora Instytutu Pileckiego, zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej, mianuje panią Hannę Nowak-Radziejowską na kierownika Oddziału Zamiejscowego IP w Berlinie z dniem 1 grudnia.”
Gratulacje!
Zwycięstwo Hanny Radziejowskiej i wspierającej ją polskiej opinii publicznej składają się na jej bardzo silny społeczny mandat do dialogu z Niemcami. Także w kwestii niemieckiego długu odszkodowawczego wobec Polski - do rozmów w tej sprawie Pani Nowak-Radziejowska powinna otrzymać ponad-partyjne umocowanie i społeczne poparci
— dr Sławomir Dębski Z Kolegium Europejskie w Natolinie, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Instytut Pileckiego został stworzony na potrzeby interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami XX wieku: dwoma totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim, a także konsekwencjami ich działań. Posiada krajowe oddziały w Warszawie i Augustowie oraz zagraniczne w Berlinie i Rapperswilu.
CZYTAJ TAKŻE: Kuriozum! Otwarcie nowej siedziby Instytutu Pileckiego. Gliński: Wstęgę przecinał facet, który kilka tygodni temu kłamliwie pluł na Instytut
koal/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746279-radziejowska-dyrektorem-berlinskiego-oddzialu-ip
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.