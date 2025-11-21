TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Ile pociągów przejechało po uszkodzonych torach? Szef MSWiA tego nie sprawdził? Horała: Totalna indolencja

To jest rzecz nieprawdopodobna. Co się tutaj wydarzyło? Totalna indolencja wszystkich instytucji państwowych powołanych do dbania o bezpieczeństwo. To nie jest wina szeregowych policjantów, ponieważ to nie oni podejmują decyzje w tej sprawie. Pamiętamy te czasy, że generalnie jak coś się wydarzyło w weekend w Polsce, to właściwie się czekało do poniedziałku” – tak słowa szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były pełnomocnik rządu Zjednoczonej Prawicy ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

CZYTAJ TEŻ: Politycy PiS kontra Kierwiński: „Dawno takiej kompromitacji nie widziałem”; „Minister odpowiedzialny za bezpieczeństwo”

