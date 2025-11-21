Politycy Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się do wypowiedzi ministra Marcina Kierwińskiego, która padła na antenie neo-TVP Info w programie prowadzonym przez Justynę Dobrosz-Oracz. Zwrócili uwagę na słowa dotyczące liczby pociągów, które przejechały po wysadzonym przez dywersantów fragmencie torów w miejscowości Mika.
W programie prowadzonym przez Justynę Dobrosz-Oracz, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji pytany był o to, ile pociągów przejechało po wyrwie utworzonej w torach po wybuchu ładunków podłożonych przez rosyjskich dywersantów.
Ile pociągów przejechało od tej 21:39 do 6:40?
– pytała Dobrosz-Oracz.
Odpowiedź Kierwińskiego może zaskakiwać.
Nie sprawdzałem tych danych
– odparł.
Prowadząca program dopytywała:
Ale to prawda, że osiem pociągów?
W odpowiedzi Kierwiński podał przybliżoną liczbę składów, które przejechały we wspominanym miejscu.
Tak, z tego co wiem, to osiem bądź dziewięć pociągów. Które pod naciskiem, bo to fachowcy z Ministerstwa Infrastruktury wyliczyli, że to prawie 135 ton przejechało po tych torach. To zresztą mogło doprowadzić do tego, że te tory przy każdym obciążeniu się coraz bardziej rozchodziły
– powiedział.
Telefon na miejscu wybuchu?
Dobrosz-Oracz pytała też m.in. o kwestię ewentualnego telefonu, który miałby nagrywać całe zdarzenie.
Był zainstalowany telefon, który mógłby rejestrować to
– powiedział Kierwiński.
Pytany o to, czy telefon rzeczywiście nagrywał, odparł:
To jest pytanie do prokuratury. Nawet jakbym miał te informacje pełne, nie mógłbym pani redaktor na to odpowiedzieć.
Reakcja posłów PiS
Do sprawy wypowiedzi Kierwińskiego odnieśli się posłowie PiS.
Minister rządu Donalda Tuska odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo
– napisał Paweł Jabłoński.
Blisko tydzień od sabotażu na kolei, a minister Marcin Kierwiński nawet nie sprawdził rozkładu jazdy by sprawdzić ile pociągów przejechało po wyrwie. Dawno takiej kompromitacji nie widziałem
– skomentował Michał Dworczyk.
