Według sondażu Sondaż IBRiS dla Onetu Koalicja Obywatelska wygrałaby nadchodzące wybory z poparciem 31,5 proc., PiS plasuje się na drugim miejscu z wynikiem 27,6 proc. Kolejne miejsca zajęły: Konfederacja (14,1 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (7,3 proc.) oraz Lewica (7 proc.).
Według sondażu IBRiS dla Onetu, gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w ostatnią niedzielę, Koalicja Obywatelska (KO) mogłaby liczyć na 31,5 proc. poparcia (o 1 pkt proc. więcej w porównaniu z poprzednim pomiarem). Głos na Prawo i Sprawiedliwość (PiS) deklaruje 27,6 proc. uczestników sondażu (wzrost o 0,3 pkt proc.)
Na trzecim miejscu umacnia się Konfederacja z wynikiem 14,1 proc. (bez zmian). Konfederacja Korony Polskiej, plasuje się na czwartej pozycji z poparciem 7,3 proc. (+1,2 pkt proc.). Lewica spada na piąte miejsce z 7 proc. (-0,1 pkt proc.) i jest ostatnią partią, której sondaż daje miejsca w Sejmie.
Kto pod progiem wyborczym?
Poniżej progu wyborczego znajduje się Polskie Stronnictwo Ludowe z 3,9 proc. (-0,7 pkt proc.), Partia Razem z 3,6 proc. (+0,7 pkt proc.), a także Polska 2050 z 0,7 proc. (-0,9 pkt proc.). Odsetek osób, które odpowiadają „nie wiem/trudno powiedzieć” wynosi 4,3 proc., co oznacza mniej o 1,3 pkt proc. niż w poprzednim sondażu.
Udział w wyborach rozważałoby nawet 59,3 proc. ankietowanych. O oddaniu głosu „zdecydowanie tak” mówiło 45,7 proc. ankietowanych, a „raczej tak” 13,6 proc. Wariant „raczej nie” wybrało 19,8 proc. badanych, a „zdecydowanie nie” kolejne 14,2 proc. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 3 proc. osób.
Koalicja Obywatelska mocno osłabiła swoich sojuszników i zassała ich poparcie. W przypadku PiS jest odwrotnie. Oni mają armię umiarkowanie sojuszniczą w postaci Konfederacji, która z nich wysysa zapasy
— ocenił dla Onetu politolog prof. Antoni Dudek.
Jak dodał, dopóki na czele PiS stoi polityk koło osiemdziesiątki, dopóty nie będzie żadnej zmiany.
Prezes Kaczyński odstręcza młodych prawicowych wyborców
— ocenił politolog.
Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 14-15 listopada 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.
