Czy Karol Nawrocki zostanie liderem prawicy? Takiego zdania jest większość Polaków! "Poparcie PiS, ale też Konfederacji". SONDAŻ

58 proc. ankietowanych w sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” oceniło, że prezydent Karol Nawrocki stanie się głównym liderem polskiej prawicy. 42 proc. respondentów miało odmienne zdanie.

W badaniu, którego wyniki opublikowano 21 listopada, zadano pytanie: czy sądzisz, że Karol Nawrocki stanie się głównym liderem polskiej prawicy?. Odpowiedź „tak” wybrało 58 proc. uczestników sondażu, a „nie” - 42 proc.

Poparcie również Konfederacji

Karol Nawrocki ma nie tylko poparcie PiS, ale również Konfederacji, więc jest reprezentantem całej prawicy

— ocenił na łamach „SE” politolog prof. Kazimierz Kik, dodając, że wbrew deklaracjom z kampanii, prezydent „nie stara się zjednoczyć mocno spolaryzowanego politycznie społeczeństwa”.

Badanie wykonał Instytut Badań Pollster od 15 do 17 listopada na grupie 1003 dorosłych Polaków.

