58 proc. ankietowanych w sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” oceniło, że prezydent Karol Nawrocki stanie się głównym liderem polskiej prawicy. 42 proc. respondentów miało odmienne zdanie.
W badaniu, którego wyniki opublikowano 21 listopada, zadano pytanie: czy sądzisz, że Karol Nawrocki stanie się głównym liderem polskiej prawicy?. Odpowiedź „tak” wybrało 58 proc. uczestników sondażu, a „nie” - 42 proc.
Poparcie również Konfederacji
Karol Nawrocki ma nie tylko poparcie PiS, ale również Konfederacji, więc jest reprezentantem całej prawicy
— ocenił na łamach „SE” politolog prof. Kazimierz Kik, dodając, że wbrew deklaracjom z kampanii, prezydent „nie stara się zjednoczyć mocno spolaryzowanego politycznie społeczeństwa”.
Badanie wykonał Instytut Badań Pollster od 15 do 17 listopada na grupie 1003 dorosłych Polaków.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746257-nawrocki-bedzie-liderem-prawicy-tak-twierdza-polacy-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.