„Kapiszon odpaliliście i próbujecie skłamać Polakom, że to nie jest zabezpieczone” – mówi prof. Przemysław Czarnek w nagraniu, które opublikował na portalu X, zwracając się do polityków rządzącej koalicji.
Były minister edukacji odpowiedział na ataki ze strony polityków Koalicji 13 Grudnia. Chodzi o próbę sprzedania nieruchomości przez jeden z podmiotów, który miał ją otrzymać od państwa za czasów rządów PiS.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Chcą sprzedać dworek z programu MEiN. Nowacka już zawiadomiła neoprokuraturę. Czarnek: Próba sprzedaży jest nielegalna
W swoim nagraniu prof. Przemysław Czarnek zwrócił się bezpośrednio do polityków obecnie rządzącej koalicji.
No i co, Siemoniaki, Giertyszki i inne komandosy z Platformy? Musieliście coś odpalić, prawda? Bo was wypunktowaliśmy bezlitośnie za to, co zrobiliście w weekend Polakom. Za to jak doprowadziliście do niebezpieczeństwa i zagrożenia życia. I będziemy punktować dalej
– powiedział.
Odpaliliście kapiszonek. Już 4 listopada sama mówi to Nowacka. Stwierdzili, że jakaś jedna z 42 organizacji chciała sprzedać nieruchomość, którą nabyła, wbrew umowie i wbrew zobowiązaniom z umowy. 16 dni temu. Teraz ten kapiszon odpaliliście i próbujecie skłamać Polakom, że to nie jest zabezpieczone
– dodał.
Czarnek pokazał dokumenty
Następnie prof. Przemysław Czarnek zaprezentował dokumenty wyjaśniające, że nieruchomość jest zabezpieczona.
Oto dokumenty. Zabezpieczenie także hipoteką, zabezpieczenie innymi środkami, także Skarb Państwa zawsze poprzez działanie ministra może odzyskać nieruchomość, która ewentualnie nie jest wykorzystywana na cele edukacyjne. A to są organizacje inne, które świetnie działają na rzecz dzieci niepełnosprawnych, z autyzmem, licealistów, również dla dzieci z uzdolnieniami artystycznymi. One z tych grantów korzystają tak, jak powinny. Wy tego nie potraficie. Potraficie tylko rzucać błotem. Ale z tego jesteście znani. Nic wam z tego nie wyjdzie. A my będziemy pokazywać waszą nieporadność i zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego
– mówi prof. Czarnek.
mly/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746252-czarnek-punktuje-rzadzacychno-i-co-siemoniaki-giertyszki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.