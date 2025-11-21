Rzecznik PiS Rafał Bochenek na antenie Telewizji wPolsce24 wypowiadał się m.in. na temat wyboru Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu głosami posłów Koalicji 13 grudnia. „To jest jeden z wielu zapisów umowy koalicyjnej i najciekawsze jest to, że oni pazurami trzymają się tych zapisów, jeżeli chodzi o „stołki”, ale jeżeli chodzi o obietnice programowe, to w ogóle nie jest to realizowane i nikt kompletnie o tym nie mówi” - mówił Rafał Bochenek.
Oni nie mówią, że realizują obietnice wyborcze w stosunku do obywateli, tylko wzajemnie trzymają się tylko i wyłącznie tych zapisów, które dotyczą ich „stołków” i tego, żeby ta koalicja po prostu trwała, bo wiedzą doskonale, że jeśli te sprawy kadrowe nie będą dopięte tak, jak sobie zapisali, to pewnie by się posypali
— oceniał postawę obecnej koalicji rządzącej na antenie Telewizji wPolsce24 Rafał Bochenek.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746250-tylko-u-nas-bochenek-czarzasty-to-nie-jest-dobry-czlowiek