Bochenek punktuje Czarzastego: To nie jest dobry człowiek. Jest egoistyczny, złe zdanie mają o nim nawet osoby z jego środowiska

autor: Fratria/PAP/Albert Zawada

Rzecznik PiS Rafał Bochenek na antenie Telewizji wPolsce24 wypowiadał się m.in. na temat wyboru Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu głosami posłów Koalicji 13 grudnia. „To jest jeden z wielu zapisów umowy koalicyjnej i najciekawsze jest to, że oni pazurami trzymają się tych zapisów, jeżeli chodzi o „stołki”, ale jeżeli chodzi o obietnice programowe, to w ogóle nie jest to realizowane i nikt kompletnie o tym nie mówi” - mówił Rafał Bochenek.

Oni nie mówią, że realizują obietnice wyborcze w stosunku do obywateli, tylko wzajemnie trzymają się tylko i wyłącznie tych zapisów, które dotyczą ich „stołków” i tego, żeby ta koalicja po prostu trwała, bo wiedzą doskonale, że jeśli te sprawy kadrowe nie będą dopięte tak, jak sobie zapisali, to pewnie by się posypali

— oceniał postawę obecnej koalicji rządzącej na antenie Telewizji wPolsce24 Rafał Bochenek.…

