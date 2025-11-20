Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 2024 roku jest niezgodna z konstytucją. Przepisy forsowane przez Koalicję 13 grudnia miały dopuścić wybór sędziów do KRS przez środowisko sędziowskie, a nie przez Sejm. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, a w przeszłości sędzia walczący z reformą sądownictwa, nie może pogodzić się z tym wyrokiem. Na platformie X przystąpił do uderzania w Trybunał Konstytucyjny, podważając jego kompetencje i wprost kpiać sobie z tej ważnej w państwie instytucji.
CZYTAJ TAKŻE: Trybunał Konstytucyjny orzekł. Nowela ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 2024 roku niezgodna z konstytucją!
Dzisiejszy nibywyrok nibyTK nie zatrzyma przywracania praworządności w Polsce. Jego rozstrzygnięcia traktujemy jako element politycznego sporu, a nie jako wiążącą ocenę konstytucyjności. Przepis o przywróceniu konstytucyjnego modelu wyboru sędziowskiej części KRS Trybunał Koleżeński uznał za niezgodny z Konstytucją
— napisał Waldemar Żurek, najwyraźniej dając upust swojej frustracji.
Żurek znów wypisuje o „neoKRS”
My proponujemy rozwiązanie, które odpowiada na krytykę modelu sprzed 2018. Chcemy, by przyszłe wybory sędziowskiej części KRS przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, a czynne prawo wyborcze mieli wszyscy sędziowie. Takie rozwiązanie będzie zgodne z Konstytucją, a także orzecznictwem sądów polskich, ETPCz i TSUE. Obecny model jest zgodnie krytykowany przez sądy polskie i międzynarodowe
— przedstawiał swoje argumenty minister sprawiedliwości.
Funkcjonowanie neoKRS to wydrenowane miliony złotych z kieszeni polskiego podatnika. To długo trwające procesy. To niepewność w sądzie. Trzeba z tym skończyć. Mamy gotowy nowy projekt, który spełnia normy konstytucyjne i wypełnia zobowiązania Polski wobec europejskich sądów. To priorytet rządu
— napisał Żurek, tym samym wpisując się kolejny raz w pogłębianie chaosu w sądownictwie, gdyż podważył legalność kluczowej instytucji sądowniczej w Polsce, jaką jest Krajowa Rada Sądownictwa.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746248-co-za-frustracja-agresywny-wpis-zurka-po-wyroku-tk-ws-krs
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.