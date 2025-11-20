„Pan tu sobie robi lekką bekę z naszej komisji…” – mówił Witold Zembaczyński na antenie Kanału Zero, w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim, tłumacząc rzekomą potrzebę zamknięcia Zbigniewa Ziobro do aresztu.
Prowadzący rozmowę Krzysztof Stanowski próbował dowiedzieć się od członka nielegalnej komisji ds. Pegasusa, dlaczego Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu.
Po co ona ma iść do tego aresztu? Skoro już zaczęliśmy temat Ziobry, bo pewnie będzie się przewijał (…), bo ta wasza komisja trochę kompromitująca
– mówił Stanowski.
O, nie zgodzę się!
– odparł Zembaczyński.
Stanowski jednak nie ustępował i dalej dopytywał o to, dlaczego poseł KO i jego partia chcą, by były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro trafił do aresztu.
Wiem, że się pan nie zgodzi. Nie musi się pan zgadzać. Może ze słowem „trochę” się nie zgodzimy. Bardzo kompromitująca. Ale po co ona ma iść do aresztu?
– zapytał Stanowski.
W odpowiedzi Zembaczyński opowiadał o „zorganizowanej grupie przestępczej” i sam, określając grożące Ziobrze 25 lat pozbawienia wolności, użył wyrażenia wywodzącego się z języka przestępczego – „ćwiara”.
Kiedy dostaje się taki zarzut jak Ziobro, czyli że stworzyło się i kierowało się zorganizowaną grupą przestępczą, szczególnie że to, co on stworzył wewnątrz wymiaru sprawiedliwości (…) ma wszelkie znamiona zorganizowanej grupy przestępczej. Była hierarchiczność, specyficzna metoda komunikacji, było hermetyczne środowisko. (…) Kolejna przesłanka, to jest wysokość potencjalnej kary. Jemu grozi „ćwiara”
– stwierdził.
„Beka” z komisji ds. Pegasusa
Następnie Zembaczyński narzekał, że Stanowski kpi z komisji, w której zasiada poseł KO.
Pan tu sobie robi lekką bekę z naszej komisji…
– powiedział.
Nawet nie lekką
– przerwał mu Stanowski.
Zembaczyński jednak dalej kontynuował.
To jeszcze podyskutujemy. Ale to myśmy pokazali w praktyce mapę drogową prokuraturze, jak postępować z Ziobro
– powiedział.
Stanowski z kolei zwrócił uwagę na dotychczasową jakość pracy komisji.
To kiepsko świadczy o prokuraturze, że poseł Zembaczyński, posłanka Sroka i poseł Trela muszą mapę im rysować
– stwierdził redaktor naczelny „Kanału Zero”.
Mly/„Kanał Zero”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746247-oto-jego-poziom-zembaczynski-ziobrze-grozi-cwiara
