Historyk prof. Andrzej Nowak na antenie RMF FM jednoznacznie krytycznie ocenił Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. „Nie twierdzę, że to jest agentura rosyjska, ale twierdzę, że wykonuje ona ruchy, które na pewno są bardzo korzystne dla Rosji Władimira Putina” - podkreślił prof. Nowak.
Politycy Konfederacji Korony Polskiej skierowali list do szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa, w którym protestują wobec usunięcia rzeźb z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu i domagają się normalizacji w stosunkach polsko-rosyjskich. Podobny apel skierowali do szefa MSZ Radosława Sikorskiego.
CZYTAJ TAKŻE: Konfederacja Brauna wystosowała listy do Ławrowa i Sikorskiego. Chce… normalizacji w stosunkach z Rosją. Apeluje o zatrzymanie spirali napięć
Zawiera tezy, które trudno przełknąć bez zastanowienia. Postawienie na jednej płaszczyźnie polskiej rusofobii i rosyjskiej polityki jest czymś, co pozwala zapytać: czy intencje tego listu są czyste?
— podkreślił prof. Andrzej Nowak, odnosząc się do wspomnianego listu.
Zapytany wprost, czy Konfederacja Korony Polskiej to rosyjska partia w Polsce, odpowiedział:
Nie twierdzę, że to jest agentura rosyjska, ale twierdzę, że wykonuje ona ruchy, które na pewno są bardzo korzystne dla Rosji Władimira Putina.
„Putin jest dla mnie KGB-istą od A do Z”
Prof. Nowak zastrzegł, że Rosja Władimira Putina wcale nie jest konserwatywna, chociaż sam Putin z powodów PR-owych próbuje używać elementów konserwatywnych.
Rosja Władimira Putina nie prezentuje w najmniejszym stopniu elementów konserwatywnych. Władimir Putin jest dla mnie KGB-istą od A do Z i to, że posługuję się czasem krzyżem jako narzędziem swojej propagandy, wydaje mi się potwornym skandalem
— mówił historyk.
CZYTAJ TAKŻE: Haniebne słowa Brauna. Stwierdził, że komory gazowe w Auschwitz to „fake”. Dziennikarz przerwał rozmowę. Śledztwo neo-prokuratury
tkwl/RMF FM/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746246-prof-nowak-krytycznie-o-partii-braunakorzystne-dla-rosji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.