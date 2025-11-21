Podejrzany o udział w aferze korupcyjnej ukraiński biznesmen Tomas Mindicz, były bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, obywatel Izraela, opuścił Ukrainę przez Polskę na kilka godzin przed przeszukaniem jego mieszkania. Jak podał na X były premier Leszek Miller, przed wylotem do Tel Awiwu Mindicz miał 10 listopada m.in. modlić się w synagodze Chabad-Lubawicz. Rabin Szalom Ber Stambler w oświadczeniu zaprzeczył, aby podanego dnia Mindicz odwiedził wspomnianą synagogę.
Według ukraińskich źródeł, Timur Mindicz – postać centralna w świeżo ujawnionej aferze korupcyjnej i przyjaciel prezydenta Zełenskiego – przekroczył granicę ukraińsko-polską w nocy z 9 na 10 listopada o godzinie 2:09. Podróż odbył czarnym Mercedesem S-350, wynajętym w lwowskiej firmie transportowej specjalizującej się w dyskretnych przewozach dla klientów unikających niepożądanej uwagi. Został wcześniej ostrzeżony o zbliżającej się rewizji w jego domu prowadzonej przez agentów antykorupcyjnej ukraińskiej NABU, co pozwoliło mu uciec, zanim służby zdążyły zapukać do drzwi. 10 listopada Mindicz spędził w Warszawie: zameldował się w luksusowym hotelu Raffles Europejski, modlił się w synagodze Chabad-Lubawicz, a następnie – jakby była to rutynowa podróż biznesowa odleciał do Tel Awiwu Boeingiem 737-800 czarterowej izraelskiej linii Sundor
— napisał na platformie X Leszek Miller 16 listopada. Na ten fragment wpisu byłego premiera odpowiedziano teraz z konta synagogi Chabad Lubawicz na X, a konkretnie oświadczenie podpisał rabin Szalom Ber Stambler, przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce.
Reakcja synagogi na wpis Millera
W odpowiedzi na krążącą po sieci i powtarzaną przez byłego premiera Leszka Millera informację o wizycie w synagodze Chabad Lubawicz w dniu 10 listopada ukraińskiego biznesmana Timura Mindicza oświadczam, że taka sytuacja nie miała miejsca. Nikt taki nie przebywał w tym czasie w prowadzonym przeze mnie centrum
— podkreślił w oświadczeniu rabin Szalom Ber Stambler.
Proszę o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które są krzywdzące dla społeczności skupionej wokół Chabad Lubawicz i mogą przyczynić się do wzrostu agresji wobec osób pochodzenia żydowskiego
— dodał.
