Według niepotwierdzonych informacji, nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty miał… wykluczyć koła poselskie z obecności na Konwentach Seniorów. Czy to w istocie ma być cios w Partię Razem? „Widzę, że dojrzały facet został marszałkiem Sejmu. Jeszcze nam tusz do drukarki zabierz, Włodku” - kpił z całej sytuacji Adrian Zandberg, współprzewodniczący Partii Razem.
Marszałek Hołownia zawiesił bardzo wysoko poprzeczkę. Liczę na to, że pan marszałek Czarzasty nie przejdzie pod nią
— powiedział na antenie RMF FM Paweł Śliz, przewodniczący klubu Polska 2050-Trzecia Droga.
Dostałem wczoraj informację, mam nadzieje, że to nie będzie potwierdzona informacja, że na Konwentach Seniorów nie będą już obecne koła, co uważam, że nie będzie dobrą praktyką
— dodał poseł Polski 2050.
Podobne doniesienia przekazał na X Marcin Fijołek, dziennikarz Polsat News.
Słyszę z Sejmu, że jedną z pierwszych decyzji nowego marszałka jest pozbawienie kół poselskich uczestnictwa w konwencie seniorów. Jasny i bezwzględny sygnał w ramach rywalizacji na lewicy. Zapraszanie kół na konwenty seniorów Szymon Hołownia uznał za jeden ze swoich sukcesów. „Jestem z tego dumny, że dopuszczałem opozycję do głosu” - mówił ustępujący marszałek. Nowy z tego zwyczaju (bo wg regulaminu i prawa - nie trzeba tego robić) rezygnuje
— napisał Marcin Fijołek.
„Jeszcze nam tusz do drukarki zabierz, Włodku”
Do powyższych doniesień w żartobliwy sposób odniósł się Adrian Zandberg, ponieważ jeśli informacje o decyzji Czarzastego okażą się prawdą, to najpewniej ich faktycznym celem ma być właśnie posiadająca jedynie koło w Sejmie Partia Razem, rywalizująca z Nową Lewicą o lewicowych wyborców.
Widzę, że dojrzały facet został marszałkiem Sejmu. Jeszcze nam tusz do drukarki zabierz, Włodku. Zanim SLD zacznie to na serio rozważać - żartowałem, nie mamy drukarki
— podkreślił Adrian Zandberg.
tkwl/X
