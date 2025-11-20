Cios Czarzastego w Razem? Miał wykluczyć koła z Konwentu Seniorów. Zandberg kpi: Dojrzały facet. Jeszcze nam tusz do drukarki zabierz, Włodku

Według niepotwierdzonych informacji, nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty miał… wykluczyć koła poselskie z obecności na Konwentach Seniorów. Czy to w istocie ma być cios w Partię Razem? „Widzę, że dojrzały facet został marszałkiem Sejmu. Jeszcze nam tusz do drukarki zabierz, Włodku” - kpił z całej sytuacji Adrian Zandberg, współprzewodniczący Partii Razem.

Marszałek Hołownia zawiesił bardzo wysoko poprzeczkę. Liczę na to, że pan marszałek Czarzasty nie przejdzie pod nią

— powiedział na antenie RMF FM Paweł Śliz, przewodniczący klubu Polska 2050-Trzecia Droga.

Dostałem wczoraj informację, mam nadzieje, że to nie będzie potwierdzona informacja, że na Konwentach Seniorów nie będą już obecne koła, co uważam, że nie będzie dobrą praktyką

— dodał poseł Polski 2050.

Podobne doniesienia przekazał na X Marcin Fijołek, dziennikarz Polsat News.

Słyszę z Sejmu, że jedną z pierwszych decyzji nowego marszałka jest pozbawienie kół poselskich uczestnictwa w konwencie seniorów. Jasny i bezwzględny sygnał w ramach rywalizacji na lewicy. Zapraszanie kół na konwenty seniorów Szymon Hołownia uznał za jeden ze swoich sukcesów. „Jestem z tego dumny, że dopuszczałem opozycję do głosu” - mówił ustępujący marszałek. Nowy z tego zwyczaju (bo wg regulaminu i prawa - nie trzeba tego robić) rezygnuje

— napisał Marcin Fijołek.

Jeszcze nam tusz do drukarki zabierz, Włodku”

Do powyższych doniesień w żartobliwy sposób odniósł się Adrian Zandberg, ponieważ jeśli informacje o decyzji Czarzastego okażą się prawdą, to najpewniej ich faktycznym celem ma być właśnie posiadająca jedynie koło w Sejmie Partia Razem, rywalizująca z Nową Lewicą o lewicowych wyborców.

Widzę, że dojrzały facet został marszałkiem Sejmu. Jeszcze nam tusz do drukarki zabierz, Włodku. Zanim SLD zacznie to na serio rozważać - żartowałem, nie mamy drukarki

— podkreślił Adrian Zandberg.

