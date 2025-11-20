Tusk nakręca hejt wokół słów polityka AfD. Magierowski przypomniał mu o dzisiejszym ataku na ambasadora RP. "To dużo ważniejszy temat"

Marek Magierowski / autor: Fratria/X
Marek Magierowski / autor: Fratria/X

Były ambasador w USA i Izraelu Marek Magierowski krytycznie odniósł się do wpisu premiera Donalda Tuska, w którym poniekąd przypisał on odpowiedzialność za słowa jednego z polityków AfD… prezydentowi RP i opozycji. „Szanowny Panie Premierze, ambasador RP został zaatakowany w Petersburgu. Moim skromnym zdaniem to dużo ważniejszy temat, do którego mógłby się Pan tutaj odnieść. Wszyscy polscy dyplomaci, nie tylko amb. Krajewski, doceniliby Pana wsparcie” - odpowiedział premierowi dyplomata.

Antypolską tyradą popisał się w mediach społecznościowych polityk niemieckiej AfD Fabian Keubela nazywając Polaków „Afroamerykanami Europy” oraz oskarżając nasz kraj o „ochronę terrorystów”.

Hejterski wiatr w żagle

Jego prowokacyjne wpisy do… uderzenia w politycznych przeciwników w Polsce wykorzystał premier Donald Tusk, który od razu rozpoczął akcję sklejania prezydenta Karola Nawrockiego, PiS i Konfederacji z AfD.

Panowie Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są „Afroamerykanami Europy” z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem. Wstyd mi za was!

— napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Trafna uwaga Magierowskiego

Były ambasador RP w Stanach Zjednoczonych i Izraelu Marek Magierowski odniósł się do godnych pożałowania słów szefa polskiego rządu i zwrócił uwagę na fakt, że nie zajmuje się on ważniejszymi sprawami, jak dzisiejsza próba ataku na ambasadora RP w Rosji Krzysztofa Krajewskiego w Petersburgu.

Szanowny Panie Premierze, ambasador RP został zaatakowany w Petersburgu. Moim skromnym zdaniem to dużo ważniejszy temat, do którego mógłby się Pan tutaj odnieść

— zauważył.

Wszyscy polscy dyplomaci, nie tylko amb. Krajewski, doceniliby Pana wsparcie

— dodał Marek Magierowski.

maz/wPolityce.pl/X

