Były ambasador w USA i Izraelu Marek Magierowski krytycznie odniósł się do wpisu premiera Donalda Tuska, w którym poniekąd przypisał on odpowiedzialność za słowa jednego z polityków AfD… prezydentowi RP i opozycji. „Szanowny Panie Premierze, ambasador RP został zaatakowany w Petersburgu. Moim skromnym zdaniem to dużo ważniejszy temat, do którego mógłby się Pan tutaj odnieść. Wszyscy polscy dyplomaci, nie tylko amb. Krajewski, doceniliby Pana wsparcie” - odpowiedział premierowi dyplomata.
Antypolską tyradą popisał się w mediach społecznościowych polityk niemieckiej AfD Fabian Keubela nazywając Polaków „Afroamerykanami Europy” oraz oskarżając nasz kraj o „ochronę terrorystów”.
Hejterski wiatr w żagle
Jego prowokacyjne wpisy do… uderzenia w politycznych przeciwników w Polsce wykorzystał premier Donald Tusk, który od razu rozpoczął akcję sklejania prezydenta Karola Nawrockiego, PiS i Konfederacji z AfD.
Panowie Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są „Afroamerykanami Europy” z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem. Wstyd mi za was!
— napisał na platformie X premier Donald Tusk.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Paskudny atak polityka AfD na Polskę. Tusk już wykorzystał to do uderzenia w prezydenta i opozycję. Dostał odpowiedź od Kaczyńskiego
— Szef AfD: Nie widzę obecnie zagrożenia dla Niemiec ze strony Rosji. „Putin nic mi nie zrobił”
Trafna uwaga Magierowskiego
Były ambasador RP w Stanach Zjednoczonych i Izraelu Marek Magierowski odniósł się do godnych pożałowania słów szefa polskiego rządu i zwrócił uwagę na fakt, że nie zajmuje się on ważniejszymi sprawami, jak dzisiejsza próba ataku na ambasadora RP w Rosji Krzysztofa Krajewskiego w Petersburgu.
Szanowny Panie Premierze, ambasador RP został zaatakowany w Petersburgu. Moim skromnym zdaniem to dużo ważniejszy temat, do którego mógłby się Pan tutaj odnieść
— zauważył.
Wszyscy polscy dyplomaci, nie tylko amb. Krajewski, doceniliby Pana wsparcie
— dodał Marek Magierowski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746230-tusk-nakreca-hejt-przeciwko-opozycji-magierowski-go-pouczyl
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.