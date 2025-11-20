WIDEO

Prezydent Nawrocki do Obywatelskiego Komitetu Poparcia: Dziękuję za to, że byliście ze mną od samego początku

Prezydent spotkał się z Obywatelskim Komitetem Poparcia / autor: Mikołaj Bujak/KPRP
Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z przedstawicielami wspierającego go w wyborach prezydenckich Obywatelskiego Komitetu Poparcia. Była to przede wszystkim okazja do podziękowań za zaufanie, zaangażowanie w kampanię wyborczą, wytrwałość i odwagę” - podała Kancelaria Prezydenta RP.

W Komitecie Poparcia Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr. Karola Nawrockiego znaleźli się liczni przedstawiciele różnych środowisk – nauki, mediów, sztuki, polityki.

Dziękuję za to, że byliście”

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki dziękował członkom komitetu za zaangażowanie w trakcie kampanii prezydenckiej.

Drodzy Przyjaciele, bo tak mogę i powinienem do Was mówić, bowiem zostałem Prezydentem RP dzięki Waszemu zaangażowaniu i Waszej wytrwałości. Dziękuję za to, że byliście Państwo ze mną od samego początku

— mówił.

Podziękował prof. Andrzejowi Nowakowi, który „stał się ojcem tego wielkiego dzieła”.

Jak zauważył Prezydent Karol Nawrocki, „chyba w historii III Rzeczypospolitej po roku 1989 nie wydarzyło się nic bardziej republikańskiego niż powstanie Komitetu Obywatelskiego złożonego z ludzi wielkiego doświadczenia i pięknych życiorysów”.

Mamy wielkie zadanie do wykonania”

Prezydent zachęcał również gości do tego, aby za pośrednictwem Biura Dziedzictwa Narodowego i Inicjatyw Obywatelskich KPRP, angażowali się we współpracę, przekazując swoje propozycje i postulaty.

Bardzo proszę Was o to, żebyśmy tej wielkiej siły społecznej i obywatelskiej nie stracili w kolejnych miesiącach i w kolejnych latach

— akcentował.

My po prostu mamy jeszcze wielkie zadanie wspólnie do wykonania dla naszej ukochanej, wspaniałej Ojczyzny – Polski

— podkreślił.

Mam marzenie, żebyście Państwo, tak jak byliście w kolejnych miesiącach ze swoim kandydatem, byli zawsze przy swoim Prezydencie i wyszli stąd z przekonaniem, że Prezydent zawsze będzie z Wami w duchu wdzięczności i szacunku do tego, co wspólnie udało nam się zrobić

— podsumował Karol Nawrocki.

tt/KPRP

