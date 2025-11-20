„Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z przedstawicielami wspierającego go w wyborach prezydenckich Obywatelskiego Komitetu Poparcia. Była to przede wszystkim okazja do podziękowań za zaufanie, zaangażowanie w kampanię wyborczą, wytrwałość i odwagę” - podała Kancelaria Prezydenta RP.
W Komitecie Poparcia Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr. Karola Nawrockiego znaleźli się liczni przedstawiciele różnych środowisk – nauki, mediów, sztuki, polityki.
„Dziękuję za to, że byliście”
Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki dziękował członkom komitetu za zaangażowanie w trakcie kampanii prezydenckiej.
Drodzy Przyjaciele, bo tak mogę i powinienem do Was mówić, bowiem zostałem Prezydentem RP dzięki Waszemu zaangażowaniu i Waszej wytrwałości. Dziękuję za to, że byliście Państwo ze mną od samego początku
— mówił.
Podziękował prof. Andrzejowi Nowakowi, który „stał się ojcem tego wielkiego dzieła”.
Jak zauważył Prezydent Karol Nawrocki, „chyba w historii III Rzeczypospolitej po roku 1989 nie wydarzyło się nic bardziej republikańskiego niż powstanie Komitetu Obywatelskiego złożonego z ludzi wielkiego doświadczenia i pięknych życiorysów”.
„Mamy wielkie zadanie do wykonania”
Prezydent zachęcał również gości do tego, aby za pośrednictwem Biura Dziedzictwa Narodowego i Inicjatyw Obywatelskich KPRP, angażowali się we współpracę, przekazując swoje propozycje i postulaty.
Bardzo proszę Was o to, żebyśmy tej wielkiej siły społecznej i obywatelskiej nie stracili w kolejnych miesiącach i w kolejnych latach
— akcentował.
My po prostu mamy jeszcze wielkie zadanie wspólnie do wykonania dla naszej ukochanej, wspaniałej Ojczyzny – Polski
— podkreślił.
Mam marzenie, żebyście Państwo, tak jak byliście w kolejnych miesiącach ze swoim kandydatem, byli zawsze przy swoim Prezydencie i wyszli stąd z przekonaniem, że Prezydent zawsze będzie z Wami w duchu wdzięczności i szacunku do tego, co wspólnie udało nam się zrobić
— podsumował Karol Nawrocki.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Podziękowanie ludziom Obywatelskiego Komitetu Poparcia dr. Karola Nawrockiego. „Jest coś ponad partyjnymi grami o wpływy”
— Odezwa Obywatelskiego Komitetu Poparcia dr. Nawrockiego w wyborach prezydenckich. „Idziemy razem po zwycięstwo: dla Polski”
— Prof. Nowak o akcji zohydzania Nawrockiego: Od czasów Stalina nie było takiego poziomu kłamstwa, jakie reprezentują Tusk i jego ekipa
tt/KPRP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746229-prezydent-spotkal-sie-z-obywatelskim-komitetem-poparcia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.