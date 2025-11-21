Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu zebrał się Zespół ds. przeciwdziałania łamaniu prawa. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zwrócili uwagę na kilka faktów, w tym na oszałamiającą hipokryzję koalicji 13 grudnia. Michał Wójcik pokazał dwa podobne zdjęcia, jednak wynikają z nich zupełnie różne „konsekwencje”. „Pan Kosiniak Kamysz nie jest za to ścigany. Pan Kosiniak-Kamysz jest darczyńcą, filantropem. Jest człowiekiem, który wspiera” - mówił poseł.
Głos w czasie posiedzenia Zespołu ds. przeciwdziałania łamaniu prawa zabrał jego przewodniczący poseł PiS Michał Woś.
Posłów obecnej opozycji ścigają, mówią o korzyściach politycznych, mówią o wykorzystywaniu funkcji, wykorzystywaniu tego, że są parlamentarzystami, chociażby w swoich okręgach wyborczych, a sami tym się chwalą. Na pęczki materiałów sami dostarczają. Także niech opinia publiczna oceni skalę zachowania i tę nową doktrynę związaną z korzyścią osobistą i polityczną
— mówił Michał Woś.
„Mafie VAT-owskie hulają jak halny po Tatrach”
Z kolei poseł PiS Mariusz Gosek wskazał, że „w czasach, gdy ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym był pan minister Zbigniew Ziobro, Zespół śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej zajmował się zwalczaniem mafii VAT-owskich, które dzisiaj hulają jak halny po Tatrach”.
To, co panowie prokuratorzy z Zespołu śledczego nr 2 nam zarzucają jako przestępstwo, jest wprost wpisane w ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Czyli trzeba by przenieść te przepisy z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora do kodeksu karnego de facto
— wskazał polityk.
Poseł zbiera postulaty, wnioski, opinie pochodzące od wyborców. To jest art. 21, czyli poseł ma obowiązek być w terenie, pójść do wójta, burmistrza, prezesa straży, dyrektora szpitala i zapytać, czy czegoś nie potrzeba, czy sprzęt jest zepsuty, bo za nas pieniądze były. W czasach, gdy ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym był pan minister Zbigniew Ziobro, Zespół śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej zajmował się zwalczaniem mafii VAT-owskich, które dzisiaj hulają jak halny po Tatrach
— podkreślił poseł PiS.
Oni zajęli się ściganiem Zbigniewa Ziobry, uderzając w ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Poseł ma też obowiązek podejmować interwencje i w ustawie jest wprost zapisane, jacy to są hipokryci ci prokuratorzy - interwencje na rzecz nawet nie mieszkańca - wyborcy i otóż, co oni z tego uczynili? Korzyść polityczną, czyli idąc tym torem myślenia tych prokuratorów inteligentnych zespołu śledczego nr 2, jeżeli poseł podejmuje interwencję na rzecz osoby, która zgłasza się do niego na dyżur poselski, to ta osoba może na niego zagłosować na tegoż posła i w ten sposób ten poseł osiąga korzyść w domyśle polityczną, bo tego prokuratorzy przecież nie są w stanie stwierdzić, wybory są prowadzone w sposób niejawny. Każdy tę kartę wrzuca i nie tłumaczy się z tego, jak zagłosował i na kogo. Poseł ma, to jest istotne, to nie jest przywilej. Poseł ma obowiązek informować wyborców o swojej działalności. Art. 1, punkt drugi ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
— tłumaczył Mariusz Gosek.
„Za coś takiego Zbigniew Ziobro jest ścigany”
Głos zabrał także poseł PiS Michał Wójcik, który pokazał dwa zdjęcia.
Otóż na tym zdjęciu widzicie państwo u góry pana ministra Zbigniewa Ziobro. Jest tam również pan poseł Mariusz Gosek. To jest zdjęcie z przekazywania sprzętu, który został zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości, sprzętu dla szpitala. Takiego sprzętu przekazano bardzo dużo. Po to między innymi w covidzie, żeby pomagać szpitalom, żeby pomagać służbie zdrowia. Za coś takiego Zbigniew Ziobro jest ścigany. Z tego się musi tłumaczyć. On ma takie zarzuty. Poniżej, jak państwo widzicie, jest pan premier Kosiniak-Kamysz. Bardzo podobny sprzęt przekazuje. Pan Kosiniak Kamysz nie jest za to ścigany. Pan Kosiniak-Kamysz jest darczyńcą, filantropem. Jest człowiekiem, który wspiera. Proszę zobaczyć dwie różne sytuacje na tym jednym symbolicznym zdjęciu. Na górze człowiek, który jest niszczony, upokarzany, ścigany, którego chcą aresztować i zadowolony Kosiniak-Kamysz, który reprezentuje całe środowisko, który w sposób nieprawdopodobny wręcz korzysta z różnych środków
— powiedział Michał Wójcik, wskazując na fotografie.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Czy politycy PSL także zobaczą akty oskarżenia? Ozdoba: Przekazywali czeki Ochotniczym Strażom Pożarnym i Kołom Gospodyń Wiejskich
— Kosiniak-Kamysz pochwalił się tomografem pozyskanym dla krakowskiego szpitala. Ziobro: Tobie wolno? Jak patrzysz rano w lustro?
— Ważne! PiS zapowiada Zespół ds. przeciwdziałania łamaniu prawa. „Pokażemy szczegóły patologii powstałej w wyniku działań Tuska”
tt/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746224-wojcik-pokazal-zdjecia-kosiniak-kamysz-nie-jest-scigany
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.