Koniec z alkoholem w Sejmie i zmiany w kilometrówkach. Prezes PiS popiera decyzje Czarzastego. Wskazał jednak na pewne "niebezpieczeństwo"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński udziela wypowiedzi na korytarzu Sejmu.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński udziela wypowiedzi na korytarzu Sejmu.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zgodził się z decyzją marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o zakazie sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu. Jest niebezpieczeństwo, że wróci tzw. tonik bez kapsla; wierzę, że marszałek będzie potrafił tego dopilnować – ocenił Kaczyński.

Koniec z alkoholem w Sejmie

Wczoraj podczas konferencji prasowej Czarzasty poinformował, że podpisał zarządzenie o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu.

Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu (sprzedaży alkoholu) na stacjach benzynowych, o konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały

— tłumaczył. Zarządzenie wejdzie w życie w poniedziałek 24 listopada.

Wróci „tonik bez kapsla”?

Do decyzji Czarzastego odniósł się prezes PiS. Zdaniem Kaczyńskiego alkohol w Sejmie jest rzeczą niedobrą i zgodził się z postanowieniem marszałka. Zaznaczył jednak, że to jego prywatna opinia.

Tylko proszę pamiętać, że jest to niebezpieczeństwo, że wróci tzw. tonik bez kapsla

— stwierdził poseł PiS.

Jak myśmy przyszli do parlamentu, to tam przynajmniej sprzedaż wódki (…) była zakazana przez (Wojciecha) Jaruzelskiego, bo ci niby posłowie z tych komunistycznych parlamentów straszliwie pili

— wspominał.

Kaczyński tłumaczył, że parlamentarzyści próbowali ominąć zakaz, zamawiając tzw. tonik bez kapsla, czyli wódkę w butelce po toniku.

Była taka socjotechnika ze strony przedstawicieli formacji komunistycznych, żeby się zaprzyjaźniać z tymi ludźmi z NSZZ „Solidarność”, którzy tam weszli, dosiadali się do stolików i od razu zamawiali u kelnerek tzw. tonik bez kapsla, żeby zacząć od wódki

— powiedział.

Więc ja się trochę takich praktyk boję i wierzę, że wobec tego marszałek Czarzasty będzie potrafił tego dopilnować

— dodał prezes PiS.

Zmiana ws. poselskich kilometrówek

Polityk zgodził się również ze zmianami w poselskich kilometrówkach, które planuje wprowadzić nowy marszałek Sejmu.

Chociaż oczywiście ci posłowie, którzy jeżdżą rzeczywiście, a nie ci, którzy sobie wpisują, że jeżdżą, powinni mieć jakąś możliwość wykorzystania części swoich środków na opłaty za przejechane kilometry, tylko że to musi być jakoś weryfikowane

— podkreślił Kaczyński.

Zarządzenie dotyczące kilometrówek ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r. Czarzasty oświadczył, że nie zgadza się na to, aby w tej sprawie cokolwiek było nieprzejrzyste w ocenie społeczeństwa i podkreślił, że każdy poseł ma potencjalną możliwość wydania 3 tys. zł miesięcznie na kilometrówki.

Ludzie mają pytania, na co te pieniądze zostały przeznaczone na pewno

— dodał.

Zauważył, że „żadnego posła i żadnej posłanki łącznie ze sobą” o nic nie podejrzewa, ale społeczeństwo polskie ma prawo do przejrzystości.

Ma prawo do tego, żeby po wprowadzeniu tego zarządzenia społeczeństwo było przekonane o tym, że są to zasady bardzo uczciwe

— powiedział Czarzasty.

Jak dodał, treść zarządzenia jest już przygotowana. Marszałek zapowiedział, że podpisze je w przyszłym tygodniu, choć – jak zaznaczył – nie chce wprowadzać zmian w sposób nieprzemyślany. Dlatego poinformował, że powoła zespół złożony z przedstawicieli każdego klubu i koła parlamentarnego, żeby to „przegadać i skonsultować”.

Po tych konsultacjach podpiszę to zarządzenie

— powiedział.

