Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że 5 listopada zawiadomiła prokuraturę o próbie sprzedaży jednej z nieruchomości kupionej za pieniądze z programu MEiN „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty”, „programu willa plus”, jak nazywa go koalicja 13 grudnia. Były szef resortu Przemysław Czarnek przyznał, że zgodnie z warunkami programu próba ta jest nielegalna. ” Żaden program w Polsce, nawet unijny, nigdy nie był tak zabezpieczony. Wystarczy uruchomić procedury prawa cywilnego” - napisał na platformie X Przemysław Czarnek.
Portal TVN24+ poinformował dzisiaj, że jedna z nieruchomości kupionych za pieniądze z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty”, pejoratywnie nazywanego willą plus, została wystawiona na sprzedaż za kwotę ponad trzykrotnie wyższą od ceny jej zakupu.
Program „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” to jeden z czterech konkursów grantowych ogłoszonych w 2022 r. przez ówczesnego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.
W sprawie próby sprzedaży jednej z czarnkowych „Willi+” 5 listopada br. złożyłam zawiadomienie do prokuratury. Pierwsze zawiadomienie w sprawie tego beneficjenta zostało złożone już w kwietniu 2024
— napisała dziś Nowacka na portalu X.
Dodała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi w tej sprawie procedurę zwrotu dotacji.
15 lat zamrożenia inwestycji
Do sprawy odniósł się też na portalu X Przemysław Czarnek. Przypomniał, że zgodnie z programem „nieruchomość z tego programu nie może być sprzedawana ani nawet wynajmowana przez 15 lat”.
Podkreślił, że w tym czasie, zgodnie z umową, musi być wykorzystywana wyłącznie na cele edukacyjne.
Zatem próba sprzedaży jest nielegalna
— napisał.
Każda nieruchomość jest jednak, właśnie dlatego, zabezpieczona hipoteką na rzecz Skarbu Państwa, aby w takich przypadkach nadzorujące program ministerstwo mogło działać. Obecne kierownictwo ministerstwa ma pełne możliwości i obowiązek skorzystania z tego zabezpieczenia. Żaden program w Polsce, nawet unijny, nigdy nie był tak zabezpieczony. Wystarczy uruchomić procedury prawa cywilnego
— dodał.
Śledztwo na wniosek władzy
Jedna z nieruchomości, kupiona przez Lokalną Organizację Turystyczną „Inte-gra”, została wystawiona na sprzedaż za kwotę ponad trzykrotnie wyższą. Niemal stuletni dworek w Jadwisinie (woj. mazowieckie) działa od pewnego czasu jako escape room z cenami od 190 zł do 300 zł. Prezes „Inte-gry” twierdzi, że wzrost ceny nieruchomości wynika z kosztów poniesionych na jej remont.
Śledztwo w sprawie dotacji z programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” prowadzi neoprokuratura. Dotyczy możliwego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych przy rozdzielaniu dotacji. Jest to śledztwo w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. Wszczęła je w lutym 2024 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Połączyła trzy zawiadomienia: złożone przez posłanki Krystynę Szumilas i Katarzynę Lubnauer, posłankę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk i Najwyższą Izbę Kontroli. W kwietniu tego roku sprawę przekazano do Prokuratury Okręgowej w Radomiu.
