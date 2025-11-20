Politycy Konfederacji Korony Polskiej skierowali list do szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa, w którym protestują wobec usunięcia rzeźb z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu i domagają się normalizacji w stosunkach polsko-rosyjskich. Podobny apel skierowali do szefa MSZ Radosława Sikorskiego.
Europoseł Grzegorz Braun oraz posłowie Konfederacji Korony Polskiej - Włodzimierz Skalik, Roman Fritz oraz Sławomir Zawiślak wystosowali list do ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa, wyrażając protest przeciwko usunięciu płaskorzeźby Orderu Virtuti Militari i Krzyża Kampanii Wrześniowej z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu.
Apel o zatrzymanie spirali napięć
W ocenie autorów działanie to godzi w pamięć polskich żołnierzy oraz podważa podstawy wzajemnego poszanowania między narodami. Posłowie apelują o zatrzymanie spirali napięć i utrzymanie cywilizacyjnego standardu w traktowaniu miejsc pamięci.
Dojście do końca drabiny eskalacyjnej we wzajemnych relacjach byłoby tragicznym absurdem. Konfederacja Korony Polskiej konsekwentnie opowiada się za deeskalacją i normalizacją w stosunkach polsko-rosyjskich i nadal uważamy, że jeszcze jest to możliwe. Problemów, które wymagają rozwiązania we wzajemnych relacjach, widzimy ogrom, ale nie znajdą one pozytywnego rozwiązania na ścieżce innej niż pokojowa
— napisali politycy w liście.
Nakaz demontażu płaskorzeźb z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu wydała prokuratura obwodu smoleńskiego. Działania rosyjskich władz potępiły m.in. polski rząd, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Federacja Rodzin Katyńskich.
Konfederacja Brauna wzywa Sikorskiego
W oddzielnym liście politycy Konfederacji Korony Polskiej zwrócili się także do wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego, krytykując jego wczorajszą decyzję o zamknięciu ostatniego rosyjskiego konsulatu w Polsce.
Dlatego wzywamy Pana, żeby porzucił Pan doraźne impulsy retorsji, ale kierował się długofalową polską racją stanu, rozumianą jako przetrwanie i rozwój polskiego narodu, co w najbliższym czasie oznacza przede wszystkim utrzymanie pokoju, zamiast generowania coraz ostrzejszych aktów wzajemnej wrogości wobec Rosji
— czytamy w liście.
Rosyjski konsulat w Gdańsku musi zostać zamknięty, a jego pracownicy muszą znaleźć się poza granicami Polski do północy 23 grudnia.
Szef MSZ Radosław Sikorski podjął decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego w naszym kraju rosyjskiego konsulatu w Gdańsku po tym, jak na trasie Warszawa – Dorohusk doszło 15-17 listopada do dwóch aktów dywersji. Prokuratura stawia w tej sprawie zarzuty dwóm obywatelom Ukrainy: Ołeksandrowi K. (39 lat) oraz Jewhenijowi I. (41 lat). Dotyczą one dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
