Konfederacja Brauna wystosowała listy do Ławrowa i Sikorskiego. Chce... normalizacji w stosunkach z Rosją. Apeluje o zatrzymanie spirali napięć

  • Polityka
  • opublikowano:
Grzegorz Braun / autor: Fratria/X
Grzegorz Braun / autor: Fratria/X

Politycy Konfederacji Korony Polskiej skierowali list do szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa, w którym protestują wobec usunięcia rzeźb z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu i domagają się normalizacji w stosunkach polsko-rosyjskich. Podobny apel skierowali do szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

Europoseł Grzegorz Braun oraz posłowie Konfederacji Korony Polskiej - Włodzimierz Skalik, Roman Fritz oraz Sławomir Zawiślak wystosowali list do ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa, wyrażając protest przeciwko usunięciu płaskorzeźby Orderu Virtuti Militari i Krzyża Kampanii Wrześniowej z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu.

Apel o zatrzymanie spirali napięć

W ocenie autorów działanie to godzi w pamięć polskich żołnierzy oraz podważa podstawy wzajemnego poszanowania między narodami. Posłowie apelują o zatrzymanie spirali napięć i utrzymanie cywilizacyjnego standardu w traktowaniu miejsc pamięci.

Dojście do końca drabiny eskalacyjnej we wzajemnych relacjach byłoby tragicznym absurdem. Konfederacja Korony Polskiej konsekwentnie opowiada się za deeskalacją i normalizacją w stosunkach polsko-rosyjskich i nadal uważamy, że jeszcze jest to możliwe. Problemów, które wymagają rozwiązania we wzajemnych relacjach, widzimy ogrom, ale nie znajdą one pozytywnego rozwiązania na ścieżce innej niż pokojowa

— napisali politycy w liście.

Nakaz demontażu płaskorzeźb z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu wydała prokuratura obwodu smoleńskiego. Działania rosyjskich władz potępiły m.in. polski rząd, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Federacja Rodzin Katyńskich.

Konfederacja Brauna wzywa Sikorskiego

W oddzielnym liście politycy Konfederacji Korony Polskiej zwrócili się także do wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego, krytykując jego wczorajszą decyzję o zamknięciu ostatniego rosyjskiego konsulatu w Polsce.

Dlatego wzywamy Pana, żeby porzucił Pan doraźne impulsy retorsji, ale kierował się długofalową polską racją stanu, rozumianą jako przetrwanie i rozwój polskiego narodu, co w najbliższym czasie oznacza przede wszystkim utrzymanie pokoju, zamiast generowania coraz ostrzejszych aktów wzajemnej wrogości wobec Rosji

— czytamy w liście.

Rosyjski konsulat w Gdańsku musi zostać zamknięty, a jego pracownicy muszą znaleźć się poza granicami Polski do północy 23 grudnia.

Szef MSZ Radosław Sikorski podjął decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego w naszym kraju rosyjskiego konsulatu w Gdańsku po tym, jak na trasie Warszawa – Dorohusk doszło 15-17 listopada do dwóch aktów dywersji. Prokuratura stawia w tej sprawie zarzuty dwóm obywatelom Ukrainy: Ołeksandrowi K. (39 lat) oraz Jewhenijowi I. (41 lat). Dotyczą one dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Dlaczego Grzegorz Braun nie chce być nazywany europosłem? Wszystko wyjaśnił w Telewizji wPolsce24

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych