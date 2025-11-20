Podejrzewani o przeprowadzenie w Polsce aktów dywersji na zlecenie Rosji Jewhienij Iwanow i Ołeksandr Kononow mieli przedostać się do naszego kraju z terytorium Białorusi, wykorzystując fałszywe paszporty – podaje serwis Onet. Obecnie przebywają… z powrotem na Białorusi, a polskie MSZ zwróciło się wczoraj do Mińska o wydanie Iwanowa i Kononowa.
41-letni Iwanow i 39-letni Kononow byli – według nieoficjalnych ustaleń Onetu i Interii – „mózgami” operacji dywersyjnej na polskiej kolei. Na terenie naszego kraju zatrzymano ich pomocników, podczas gdy Iwanow i Kononow, przebywający w Polsce zaledwie kilka godzin, spokojnie przemieścili się na Białoruś, powierzając pomocnikom pozostałe zadania.
Te podejrzewane przez nas osoby, jedna z nich to skazany przez sąd we Lwowie w maju tego roku obywatel Ukrainy, skazany za akty dywersji na terenie Ukrainy, przebywający w Białorusi. Drugi to mieszkaniec Donbasu. Także przedostał się z Białorusi do Polski razem z pierwszym podejrzanym jesienią tego roku, tuż przed zamachami
– podkreślił w Sejmie we wtorek 18 listopada premier Donald Tusk, bez cienia wstydu oświadczając całej Polsce, że po dokonaniu zamachów podejrzewani obywatele Ukrainy po prostu wrócili na Białoruś.
Zarzuty dla sabotażystów
Prokuratura chce przedstawić obu mężczyznom zarzutu przeprowadzenia aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na zlecenie Federacji Rosyjskiej, za co grozi nawet kara dożywocia.
Podający się za Prokuratora Krajowego Dariusz Korneluk przekazał wczoraj w rozmowie z TVN24, że złożono dwa wnioski do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych. Jak poinformował, polskie służby poszukują ich nie tylko na terytorium Białorusi.
Rzecznik MSZ poinformował, że resort wezwał wczoraj białoruskiego charge d’affaires. Kierownikowi ambasady wręczono notę dyplomatyczną z wnioskiem o wydanie Iwanowa i Kononowa polskim służbom.
