Gdy trzeba odebrać immunitet posłowi opozycji, to Koalicja 13 grudnia nie zwleka ani chwili. Gdy jednak jej członkowie mają być go pozbawieni, aby odpowiedzieć przed sądem za swoje kłamstwa, sprawa odebrania immunitetu ciągnie się miesiącami. Najlepszym tego przykładem jest sprawa Cezarego Tomczyka i Agnieszki Glapiak. Wiceszef MON oskarżył ówczesną szefową Centrum Operacyjnego MON o kradzież zegarka. Glapiak, dzisiaj przewodnicząca KRRiT, pozwała Tomczyka o naruszenie dóbr osobistych i niesłuszne oskarżenia. Zwróciła się do Sejmu z wnioskiem o uchylenie mu immunitetu, by możliwe było przeprowadzenie procesu. Portal wPolityce.pl ustalił, że od maja z wnioskiem w zasadzie nic się nie dzieje.
Wniosek ugrzązł w komisji
Wniosek Glapiak trafił do Sejmu w maju br. Ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołownia przesłał go do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, której pracami kieruje Jarosław Urbaniak. Tutaj wniosek ugrzązł.
Portal wPolityce.pl dowiedział się, że Glapiak poprzez swojego mecenasa wysłała do komisji zapytanie ws. jej wniosku. W odpowiedzi, datowanej na 7 listopada, Urbaniak poinformował Glapiak, że komisja nie podjęła jeszcze decyzji o terminie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.
W odpowiedzi na pismo z dnia 28 października 2025 r., dotyczące stanu rozpatrzenia wniosku oskarżycielki prywatnej Agnieszki Glapiak o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Cezarego Tomczyka uprzejmie informuję, że Prezydium Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych nie podjęło jeszcze decyzji o terminie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku
— czytamy w dokumencie.
O sprawie Glapiak i ukrywaniu się przez Tomczyka za immunitetem pisała red. naczelna portalu wPolityce.pl Marzena Nykiel. Zwróciła ona uwagę, że sprawy związane z odebraniem immunitetu posłom opozycji procedowane są bardzo szybko, czego najnowszym przykładem jest sprawa byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Co innego, gdy chodzi o polityka związanego z Koalicją 13 grudnia.
Politycy Platformy Obywatelskiej coraz zuchwalej wcielają się w role „aniołów sprawiedliwości”. Szkoda tylko, że nie potrafią zachować bezstronności i chronią immunitetami własnych parlamentarzystów. Najbardziej spektakularnym przykładem jest były marszałek senatu Tomasz Grodzki. Ale są także sprawy bieżące. Wniosek o odebranie immunitetu Cezaremu Tomczykowi czeka w sejmowej zamrażarce
— pisała Nykiel na początku listopada.
