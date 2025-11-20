„Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Jesteśmy atakowani z terytorium Białorusi. Ataki hybrydowe są od jesieni 2021 roku. A ludzie, którzy są podejrzewani o ten akt sabotażu, najpierw sobie wjeżdżają na terytorium naszego kraju, a potem wyjeżdżają. Więc żeby przykryć tę kompromitację, zaatakował Radosław Sikorski. Sikorski jest szefem polskiej dyplomacji, ale on specjalizuje się w dorzynaniu watahy. To są jego słowa wypowiedziane wiele lat temu, natomiast nic się nie zmieniło. Atakuje opozycję, atakuje Prawo i Sprawiedliwość, atakuje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To był atak pozbawiony jakichkolwiek podstaw” – powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 Mariusz Błaszczak, przewodniczący KP PiS, były minister obrony narodowej.
