Antypolską tyradą popisał się w mediach społecznościowych polityk niemieckiej AfD Fabian Keubela nazywając Polaków „Afroamerykanami Europy” oraz oskarżając nasz kraj o „ochronę terrorystów”. Jego prowokacyjne wpisy do… uderzenia w politycznych przeciwników w Polsce wykorzystał premier Donald Tusk, który od razu rozpoczął akcję sklejania prezydenta Karola Nawrockiego, PiS i Konfederacji z AfD. „Czyżby wstyd było Panu przyznać, że jeden z sojuszników AfD twierdzi, iż to z Panem najchętniej usiadłby do rozmów koalicyjnych? Wymowne” - napisał na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiadając na wpis Tuska.
Antypolska tyrada Keubela
Niemiecki polityk obraził Polaków stwierdzając, że „polska tożsamość opiera się na poczuciu krzywdy”.
Polacy postrzegają siebie jako wielką, godną politowania ofiarę europejskiej historii. Są po prostu Afroamerykanami Europy
— napisał polityk.
Keubel stwierdził również, że Polska stanowi dla Niemiec… „o wiele większe zagrożenie niż Rosja”.
W rzeczywistości Polska obiektywnie stanowi dla Niemiec o wiele większe zagrożenie niż Rosja czy ktokolwiek inny
— stwierdził.
Ale to nie koniec zarzutów wobec Polski. Polityk oskarża nasz kraj o „kradzież ziem”, „masowe wysiedlenia” oraz „ochranianie terrorystów”, którzy „przeprowadzili ataki na nasze centralne źródło energii”.
Głęboko nad tym ubolewam, ale obiektywnie rzecz biorąc, nie ma obecnie kraju bardziej antyniemieckiego w słowach i czynach niż Polska. W przeciwieństwie na przykład do Rosji, ta antyniemiecka Polska graniczy bezpośrednio z Niemcami (…) Dlatego Polska obiektywnie stanowi dla nas, Niemców, znacznie większe zagrożenie niż jakiekolwiek inne państwo
— napisał.
Tusk atakuje
Tusk wykorzystał wpisy działającego w młodzieżówce AfD polityka do ataku na prezydenta Polski, lidera PiS oraz Konfederacji. Co znamienne, również i tutaj Tusk posunął się do oczywistej manipulacji pisząc, że Keubel jest liderem Alternatywy dla Niemiec, co nie jest prawdą. Napisał również, że to liderzy tej partii nazwali Polaków „Afroamerykanami Europy”, gdy mamy do czynienia z pojedynczym głosem. Największym jednak kłamstwem jest to, że AfD jest „ulubioną niemiecką partią” Prawa i Sprawiedliwości.
Panowie Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są „Afroamerykanami Europy” z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem. Wstyd mi za was!
— napisał Tusk.
Narrację Tuska podchwycił od razu europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.
AfD. Antypolscy ulubieńcy populistów z PiS
— napisał Brejza.
„Człowieku przestań się kompromitować”
Na kłamliwy atak Tuska odpowiedzieli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz lider Konfederacji Sławomir Mentzen.
Kolejny objaw bardzo „świeżego” patriotyzmu premiera Tuska. To tak jakby powiedzieć, że lider mojej ulubionej partii powiedział kiedyś, że polskość to nienormalność… Za jednym i drugim nie przepadam. Czyżby wstyd było Panu przyznać, że jeden z sojuszników AfD twierdzi, iż to z Panem najchętniej usiadłby do rozmów koalicyjnych? Wymowne. (Oświadczenie „Nigdy z Mentzenem” by się przydało)
— napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Panie Tusk, zanim zacznie Pan moralizować, proszę wytłumaczyć jedno: to nie Polacy klaskali niemieckiej polityce, tylko Pan od lat realizuje jej interesy kosztem naszego państwa. Proszę odpowiedzieć, dlaczego wypiera sprawę reparacji, fałszowania historii i protekcjonalnego traktowania Polski przez Berlin
— napisał europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk.
Liderka Afd z jakimś niemieckim agentem
— napisano na profilu Suwerennej Polski dołączając stare zdjęcie Tuska z liderką AfD Alice Weidel.
Pana wpisy są finezyjne jak konstrukcja niemieckiego panzerfausta. Człowieku przestań się kompromitować i weź się do roboty!
— zaapelował do Tuska poseł PiS Janusz Kowalski.
My w Niemczech nie mamy przyjaciół. Wszystkie partie w Niemczech są antypolskie. W odróżnieniu od Polski, gdzie jedna partia jest do cna proniemiecka. Wszyscy wiedzą która!
— napisał z kolei Maciej Wąsik.
Z tego typa taki lider AfD, jak z Zembaczyńskiego lider KO. Nie potrafi Pan zdania napisać, żeby w nim kłamstwa nie było
— zaznaczył Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.
Jeszcze wczoraj wzywał Pan do „wielkiej zgody narodowej” w obliczu zagrożenia, a dziś wali jakimiś kretynizmami w prezydenta Karola Nawrockiego, Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Metzena. To jest jakaś groteska
— zaznaczył Adam Czarnecki.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746191-paskudny-atak-polityka-afd-na-polske-perfidny-wpis-tuska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.