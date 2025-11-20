TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Buda: Leszczyna zabagniła system. Mówiła, że jakaś magiczna różdżka rozwiąże problemy. I teraz to wszystko się wylało

  • Polityka
  • opublikowano:
Była minister zdrowia Izabela Leszczyna w Sejmie / autor: Fratria
Była minister zdrowia Izabela Leszczyna w Sejmie / autor: Fratria

Poseł PiS Waldemar Buda wskazał na antenie Telewizji wPolsce24, że była minister zdrowia Izabela Leszczyna „zabagniła system”. „Ona zaczęła cały czas kryć problem. Cały czas mówiła, że jest dobrze, że jakaś magiczna różdżka rozwiąże problemy. I teraz doszliśmy do takiego momentu, w którym to wszystko się wylało, ona odeszła, ale ona ponosi za to całkowitą odpowiedzialność” – podkreślił polityk.

Telewizja wPolsce24 opisała dramatyczną sytuację, jaka wydarzyła się 17 listopada w Bandysiach w powiecie ostrołęckim na Mazowszu. Do 32-letniej kobiety nie dojechała na czas karetka pogotowia. Wcześniej do miejsca zgłoszenia dotarła straż pożarna, jednak było już za późno na akcję ratunkową, kobieta zmarła. Do tego jest plan, by w miejscowości Jednorożec w powiecie przasnyskim wycofać jedyny ambulans. …

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych