Poseł PiS Waldemar Buda wskazał na antenie Telewizji wPolsce24, że była minister zdrowia Izabela Leszczyna „zabagniła system”. „Ona zaczęła cały czas kryć problem. Cały czas mówiła, że jest dobrze, że jakaś magiczna różdżka rozwiąże problemy. I teraz doszliśmy do takiego momentu, w którym to wszystko się wylało, ona odeszła, ale ona ponosi za to całkowitą odpowiedzialność” – podkreślił polityk.
Telewizja wPolsce24 opisała dramatyczną sytuację, jaka wydarzyła się 17 listopada w Bandysiach w powiecie ostrołęckim na Mazowszu. Do 32-letniej kobiety nie dojechała na czas karetka pogotowia. Wcześniej do miejsca zgłoszenia dotarła straż pożarna, jednak było już za późno na akcję ratunkową, kobieta zmarła. Do tego jest plan, by w miejscowości Jednorożec w powiecie przasnyskim wycofać jedyny ambulans. …
