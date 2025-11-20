5 absurdalnych zasad Tuska. Czy PiS się pod nimi podpisze? Kaczyński: Pani pyta kogoś, kto leży i jest kopany o to, czy będzie się solidaryzował

Prezes PiS Jarosław Kaczyński udziela wypowiedzi na korytarzu Sejmu. / autor: PAP/Marcin Obara
Prezes PiS Jarosław Kaczyński udziela wypowiedzi na korytarzu Sejmu. / autor: PAP/Marcin Obara

Na pewno nie powinno być wojny domowej, ale wojnę domową to tutaj wywołuje prześladowaniami opozycji i w ogóle niebywale wręcz skandalicznymi zachowaniami Donald Tusk” - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński pytany w Sejmie o to, czy podpisze się pod 5 zasadami Donalda Tuska, które mają „przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową”.

Wczoraj rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o przedstawieniu przez premiera 5 zasad, które „mają przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową”. Problem w tym, że większość z tych punktów została już wcześniej złamana przez polityków obecnej Koalicji 13 grudnia.

Tusk prowadzi politykę antynarodową”

Kaczyński pytany o to, czy podpisze się pod tymi zasadami, odpowiedział:

Proszę nie żartować. Pani pyta kogoś, kto leży i jest kopany o to, czy będzie się solidaryzował. (…) Nie ma mowy. W naszym przekonaniu Tusk prowadzi politykę antynarodową

— przekazał.

Na pewno nie powinno być wojny domowej, ale wojnę domową wywołuje prześladowaniami opozycji i niebywale wręcz skandalicznymi zachowaniami Donald Tusk. To jest jego metoda rządzenia, więc diabeł się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni

— ocenił polityk.

Alkohol znika z Sejmu

Prezes PiS pytany był również o decyzję nowego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o zakazanie sprzedaży alkoholu w Sejmie.

Z mojego punktu widzenia nie ma to żadnego znaczenia, ale alkohol trzeba generalnie w Sejmie zwalczać. Są bowiem czasem takie niemiłe sceny

— przyznał Kaczyński.

Państwowa dać przykład”

Przypomnijmy, że Czarzasty podpisał wczoraj zarządzenie o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu.

Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu (sprzedaży alkoholu) na stacjach benzynowych, o konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały

— tłumaczył swoją decyzję marszałek na konferencji prasowej.

Uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład, dlatego to zarządzenie podpisałe,

— dodał Czarzasty.

Poinformował też, że podpisane zarządzenie wejdzie w życie w poniedziałek 24 listopada.

Dlaczego nie od dziś? Dlatego, że trzeba zarządzić tymi zasobami, które są w tej chwili w restauracji, zmienić wszystkie wpisy i wszystkie informacje

— tłumaczył.

