„Na pewno nie powinno być wojny domowej, ale wojnę domową to tutaj wywołuje prześladowaniami opozycji i w ogóle niebywale wręcz skandalicznymi zachowaniami Donald Tusk” - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński pytany w Sejmie o to, czy podpisze się pod 5 zasadami Donalda Tuska, które mają „przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową”.
Wczoraj rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o przedstawieniu przez premiera 5 zasad, które „mają przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową”. Problem w tym, że większość z tych punktów została już wcześniej złamana przez polityków obecnej Koalicji 13 grudnia.
„Tusk prowadzi politykę antynarodową”
Kaczyński pytany o to, czy podpisze się pod tymi zasadami, odpowiedział:
Proszę nie żartować. Pani pyta kogoś, kto leży i jest kopany o to, czy będzie się solidaryzował. (…) Nie ma mowy. W naszym przekonaniu Tusk prowadzi politykę antynarodową
— przekazał.
Na pewno nie powinno być wojny domowej, ale wojnę domową wywołuje prześladowaniami opozycji i niebywale wręcz skandalicznymi zachowaniami Donald Tusk. To jest jego metoda rządzenia, więc diabeł się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni
— ocenił polityk.
Alkohol znika z Sejmu
Prezes PiS pytany był również o decyzję nowego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o zakazanie sprzedaży alkoholu w Sejmie.
Z mojego punktu widzenia nie ma to żadnego znaczenia, ale alkohol trzeba generalnie w Sejmie zwalczać. Są bowiem czasem takie niemiłe sceny
— przyznał Kaczyński.
„Państwowa dać przykład”
Przypomnijmy, że Czarzasty podpisał wczoraj zarządzenie o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu.
Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu (sprzedaży alkoholu) na stacjach benzynowych, o konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały
— tłumaczył swoją decyzję marszałek na konferencji prasowej.
Uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład, dlatego to zarządzenie podpisałe,
— dodał Czarzasty.
Poinformował też, że podpisane zarządzenie wejdzie w życie w poniedziałek 24 listopada.
Dlaczego nie od dziś? Dlatego, że trzeba zarządzić tymi zasobami, które są w tej chwili w restauracji, zmienić wszystkie wpisy i wszystkie informacje
— tłumaczył.
