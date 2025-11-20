Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) przeprosił lidera Polski 2050 Szymona Hołownię za to, że nie zagłosował za jego wyborem na wicemarszałka izby. „Szymon, przepraszam” - zwrócił się do lidera Polski 2050 Czarzasty.
18 listopada Włodzimierz Czarzasty (Lewica) został wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, który od teraz będzie wicemarszałkiem Sejmu. Podczas wyboru Hołowni na wicemarszałka Czarzasty wstrzymał się od głosu.
„Szymon, przepraszam”
Na początku dzisiejszych obrad Sejmu, Czarzasty powiedział, że nie zagłosował na Hołownię, ponieważ „w ogóle nie nacisnął przycisku”.
Chciałem przeprosić Szymona Hołownię, w ostatnim głosowaniu, jak wybieraliśmy go na wicemarszałka, nie zagłosowałem na niego, w ogóle nie nacisnąłem przycisku. Dlatego, że robiłem to po raz pierwszy i po prostu się pogubiłem, Szymon, przepraszam
— powiedział Czarzasty.
Za wyborem Hołowni głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a od głosu wstrzymało się 162. Hołownię poparło 153 posłów klubu KO (przeciw była Magdalena Filiks), 31 posłów PSL, 30 posłów Polski 2050 i 20 posłów Lewicy. Hołownię poparło też 12 posłów Konfederacji, 5 posłów koła Razem, 3 koła Wolni Republikanie oraz 2 posłów niezrzeszonych. 157 posłów PiS wstrzymało się od głosu, 5 posłów tej formacji poparło kandydaturę Hołowni (Zbigniew Chmielowiec, Maria Kurowska, Marek Suski, Wojciech Szarama, Robert Telus), przeciw było 13. Natomiast 3 posłów koła Konfederacja Korony Polskiej i 2 posłów niezrzeszonych wstrzymało się od głosu.
Włodzimierz Czarzasty tłumaczy się… Cóż, doprawdy trudno uwierzyć, że doświadczony wicemarszałek (dziś marszałek) mógł się tak zapomnieć. Ale skoro tak, to znaczy, że emocje najwidoczniej uderzyły do głowy.
tt/PAP
