To trzeba zobaczyć! Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier, pokazał 12 kompromitacji premiera Donalda Tuska ws. dywersji na kolei w Polsce. „Podsumujmy chaos Tuska” – wskazał lektor w nowym spocie.
W weekend na trasie Warszawa – Lublin doszło do dwóch aktów dywersji; podczas pierwszego z nich eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Prokuratura wszczęła w poniedziałek, 17 listopada, śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym.
„Podsumujmy chaos Tuska”
Mateusz Morawiecki w związku z zaistniałą sytuacją opublikował spot, w którym podsumował wszystkie kompromitacje Donalda Tuska i jego rządu. Oto 12 punktów podanych w nagraniu:
1/ „Zgłoszenie ataku następuje w sobotę, 15 listopada, o 20:58 przez mieszkańców”
2/ „Policja przyjeżdża, ale nic nie znajduje, bo jest ciemno i późno, jak wynika ze słów ministra Kierwińskiego”
3/ „Sprawcy mają czas, aby spokojnie uciec na Białoruś”
4/ „Pociągi przejeżdżają po uszkodzonych torach. Cudem nie dochodzi do katastrofy z setkami ofiar”
5/ „W niedzielę rano, 16 listopada, kolejarze widzą, że wysadzono tory”
6/ „Służby zaczynają działać”
7/ „Donald Tusk w międzyczasie harata w gałę”
8/ „W niedzielę, prawie dobę po ataku, rzeczniczka Kierwińskiego pisze: „Brak podstaw, by mówić o celowym działaniu osób trzecich”
9/ „Rząd dalej dezinformuje, bo to może być ktoś, kto zrealizował jakiś zakład albo inne wyzwanie, które było takim nowoczesnym challengem
10/ „Donald Tusk pojawia się na miejscu ataku, aby nagrać TikToka”
11/ „Następnego dnia z mównicy sejmowej broni nieudolnych ministrów”
12/ „Sprawcy ataku spokojnie siedzą na Białorusi. Łukaszenka i Putin się z nas śmieją”
Czy Polacy mogą czuć się jeszcze bezpiecznie?
— zapytał lektor, podsumowując nagranie.
