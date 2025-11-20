WIDEO

To trzeba zobaczyć! Morawiecki pokazał 12 kompromitacji Tuska ws. dywersji na kolei. "Czy Polacy mogą czuć się jeszcze bezpiecznie?"

  • Polityka
  • opublikowano:
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej w okolicy miejscowości Mika / autor: PAP/Przemysław Piątkowski/X
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej w okolicy miejscowości Mika / autor: PAP/Przemysław Piątkowski/X

To trzeba zobaczyć! Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier, pokazał 12 kompromitacji premiera Donalda Tuska ws. dywersji na kolei w Polsce. „Podsumujmy chaos Tuska” – wskazał lektor w nowym spocie.

CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Kolejne niepokojące zdarzenie ws. sabotażu! Michał Moskal ujawnia: „Nikt nie był tym zainteresowany”

W weekend na trasie Warszawa – Lublin doszło do dwóch aktów dywersji; podczas pierwszego z nich eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Prokuratura wszczęła w poniedziałek, 17 listopada, śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym.

„Podsumujmy chaos Tuska”

Mateusz Morawiecki w związku z zaistniałą sytuacją opublikował spot, w którym podsumował wszystkie kompromitacje Donalda Tuska i jego rządu. Oto 12 punktów podanych w nagraniu:

1/ „Zgłoszenie ataku następuje w sobotę, 15 listopada, o 20:58 przez mieszkańców”

2/ „Policja przyjeżdża, ale nic nie znajduje, bo jest ciemno i późno, jak wynika ze słów ministra Kierwińskiego”

3/ „Sprawcy mają czas, aby spokojnie uciec na Białoruś”

4/ „Pociągi przejeżdżają po uszkodzonych torach. Cudem nie dochodzi do katastrofy z setkami ofiar”

5/ „W niedzielę rano, 16 listopada, kolejarze widzą, że wysadzono tory”

6/ „Służby zaczynają działać”

7/ „Donald Tusk w międzyczasie harata w gałę”

8/ „W niedzielę, prawie dobę po ataku, rzeczniczka Kierwińskiego pisze: „Brak podstaw, by mówić o celowym działaniu osób trzecich”

9/ „Rząd dalej dezinformuje, bo to może być ktoś, kto zrealizował jakiś zakład albo inne wyzwanie, które było takim nowoczesnym challengem

10/ „Donald Tusk pojawia się na miejscu ataku, aby nagrać TikToka”

11/ „Następnego dnia z mównicy sejmowej broni nieudolnych ministrów”

12/ „Sprawcy ataku spokojnie siedzą na Białorusi. Łukaszenka i Putin się z nas śmieją”

Czy Polacy mogą czuć się jeszcze bezpiecznie?

— zapytał lektor, podsumowując nagranie.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Postawiono zarzuty dwóm Ukraińcom podejrzanym o akty dywersji na kolei. Prok. Nowak: „Uzyskaliśmy materiał dowodowy”

„W taki sposób wykolejają pociągi…”. Nowe ustalenia dot. aktu dywersji pod Garwolinem. Na torach rozmieszczono trzy ładunki. „To fachowa robota”

Kolejne, nieoficjalne informacje ws. dywersji. W detonacji na kolei udział wziąć miało… kolejnych czterech Ukraińców. Wciąż są w Polsce

Błaszczak grzmi ws. niekompetencji po dywersji na kolei. „Obnażyła totalną bezsilność państwa, którym zarządza Tusk”

tt/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych