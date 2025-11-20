Były prezydent na antenie TVP Info w likwidacji zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego, przypominając skompromitowane rewelacje Onetu o obecnej głowie państwa, które wykorzystywano w czasie kampanii wyborczej do ataków na ówczesnego prezesa IPN-u. Co ciekawe Komorowski uderzył także w marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. „Co się porobiło z polską demokracją, że pierwszą osobą w państwie został człowiek, na którym ciążą podejrzenia o sutenerstwo? A drugą osobą jest ktoś, na kim ciążą podejrzenia o udział w aferze korupcyjnej” - przekonywał.
Bronisław Komorowski na antenie TVP Info w likwidacji przekonywał, że „prezydent ma istotną rolę w sprawach zagranicznych, ale to rząd odpowiada za politykę zagraniczną”.
Nie zapowiada się na to, żeby nastało zawieszenie broni w wojnie polsko-polskiej
— mówił, komentując napięcia między prezydentem a rządem.
Następnie próbował on przekonywać, że za napięcia odpowiada prezydent Karol Nawrocki.
Jeżeli wypowiedzi prezydenta idą w zupełnie innym kierunku od stanowiska rządu, to jest to strata wizerunkowa dla Polski
— tłumaczył.
Nigdy nie jest tak, że jedna strona jest święta, a druga jest paskudna. Gołym okiem widać, że ostre podziały służą głównym autorom batalii politycznej, niestety ze stratą dla Polski
— stwierdził.
Potem było jednak tylko gorzej. Były prezydent zaatakował obecną głowę państwa, opierając się na obrzydliwych atakach Onetu z kampanii wyborczej, które zostały skompromitowane po tym, jak Donald Tusk na antenie Polsat News wyjaśnił, że źródłem tych doniesień jest… Jacek Murański, patocelebryta znany z konfabulacji.
Co się porobiło z polską demokracją, że pierwszą osobą w państwie został człowiek, na którym ciążą podejrzenia o sutenerstwo? A drugą osobą jest ktoś, na kim ciążą podejrzenia o udział w aferze korupcyjnej. Czy naprawdę nie ma w Polsce i w zapleczu tych partii politycznych ludzi, którzy byli pozbawieni tego rodzaju skaz na własnym życiorysie?
— pytał, atakując przy okazji marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, którego zresztą do tej funkcji wyniosło środowisko, z którego sam się wywodzi.
