PiS zabiera się za tworzenie programu wyborczego. Powstać ma specjalny zespół. Jutro niejawne spotkanie posłów

Prawo i Sprawiedliwość przymierza się do powołania zespołu, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie programu, z którym partia Jarosława Kaczyńskiego wystartuje w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Jutro o godz. 12 w Sejmie odbyć się ma niejawne spotkanie posłów PiS, zorganizowane przez wąskie grono kierownictwa partii, w którym wezmą udział także posłowie mający wejść do zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie programu - ustalił portal wPolityce.pl.

Jak udało nam się ustalić, spotkanie zostało zorganizowane przez Mariusza Błaszczaka, Jacka Sasina, Przemysława Czarnka, Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego. Prawo i Sprawiedliwość po Kongresie Programowym w Katowicach przechodzi do kolejnego etapu, którym jest faktyczne tworzenie wyborczego programu.

Na Nowogrodzkiej panuje przekonanie, że dobry program jest kluczem do zwycięstwa, tak jak to było w 2015 roku. Dzisiaj władze partii chcą ponownie przekonać do siebie Polaków rzetelnie przygotowanym programem.

