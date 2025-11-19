Prawo i Sprawiedliwość przymierza się do powołania zespołu, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie programu, z którym partia Jarosława Kaczyńskiego wystartuje w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Jutro o godz. 12 w Sejmie odbyć się ma niejawne spotkanie posłów PiS, zorganizowane przez wąskie grono kierownictwa partii, w którym wezmą udział także posłowie mający wejść do zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie programu - ustalił portal wPolityce.pl.
Jak udało nam się ustalić, spotkanie zostało zorganizowane przez Mariusza Błaszczaka, Jacka Sasina, Przemysława Czarnka, Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego. Prawo i Sprawiedliwość po Kongresie Programowym w Katowicach przechodzi do kolejnego etapu, którym jest faktyczne tworzenie wyborczego programu.
Na Nowogrodzkiej panuje przekonanie, że dobry program jest kluczem do zwycięstwa, tak jak to było w 2015 roku. Dzisiaj władze partii chcą ponownie przekonać do siebie Polaków rzetelnie przygotowanym programem.
red
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746158-nasz-news-pis-powola-zespol-odpowiedzialny-za-program
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.