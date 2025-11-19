Decyzją prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego wiceprezes ugrupowania Anna Krupka została pełnomocnikiem PiS ds. młodzieży - poinformował na platformie X rzecznik PiS Rafał Bochenek. Do zadań Krupki ma należeć przygotowanie programu dla młodych wyborców i reorganizacja Forum Młodych PiS.
Rolą pani prezes ma być przygotowanie programu dla młodych oraz reorganizacja Forum Młodych mająca na celu intensyfikację jego działań i otwarcie naszego środowiska na młode pokolenie. Inicjatywy, projekty, wydarzenia to wszystko ma stworzyć przestrzeń dla młodziezy do angażowania się w działalność naszego środowiska.
— napisał Bochenek.
Wraz z powołaniem pani prezes na pełnomocnika PiS ds. młodzieży p.o. szefa zarządu krajowego FM PiS została Gosia Żuk. Praca w młodzieżówce to okazja do zdobycia cennego doświadczenia użytecznego zwłaszcza w służbie publicznej począwszy od samorządu, aż do poziomu parlamentu i polityki ogólnopolskiej
— wskazał.
Głos młodzieży
Wcześniej w tym tygodniu na funkcję p.o. przewodniczącej Zarządu Krajowego Forum Młodych PiS została powołana radna PiS z Ochoty Małgorzata Żuk.
CZYTAJ TAKŻE: Małgorzata Żuk na czele Zarządu Krajowego Forum Młodych PiS. To decyzja prezesa Kaczyńskiego. „Energia, doświadczenie i wiedza”
Na platformie X Krupka - w odpowiedzi na wpis Bochenka o nowej funkcji Żuk - napisała, że rozpoczyna się „przygotowanie kompleksowej oferty programowej wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom młodych”.
Będziemy nieustannie wsłuchiwać się w wasz głos. Jest dla nas ważny zawsze, nie tylko raz na cztery lata. Bo to my chcemy być waszym głosem w parlamencie. Zapraszam do współpracy!
— dodała.
Przewodniczący rady programowej PiS Piotr Gliński powiedział PAP, że po październikowej konwencji programowej w Katowicach kierownictwo partii prawdopodobnie powoła zespół programowy, który rozpocznie pracę nad programem PiS na kolejne wybory parlamentarne.
Forum młodych PiS
Forum Młodych PiS to organizacja młodzieżowa partii, której członkowie zrzeszają się w Klubach Forum Młodych PiS organizowanych przy strukturach terenowych partii. Młodzieżówka zrzesza osoby w wieku od 16 do 30 lat. W przeszłości na czele Forum stali m.in. poseł PiS Michał Moskal, obecny szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, b. szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek, b. poseł Adam Hofman czy poseł Radosław Fogiel, b. lider Europejskich Młodych Konserwatystów.
