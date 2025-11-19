Prezydent kontynuuje serię spotkań ws. stanu praworządności w Polsce. Dzisiaj rozmawiał z prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się z Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego Jackiem Chlebnym. / autor: prezydent.pl
Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się z Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego Jackiem Chlebnym. / autor: prezydent.pl

Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się z Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego Jackiem Chlebnym - poinformowano na profilu Kancelarii Prezydenta na platformie X. Wczoraj prezydent spotkał się z I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Manowską, a także z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim.

To kolejne spotkanie w Pałacu Prezydenckim poświęcone kwestii stanu praworządności w Polsce i sytuacji w wymiarze sprawiedliwości

— napisano na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta RP w mediach społecznościowych.

Kontynuacja serii spotkań

To kolejne prezydenckie spotkanie dotyczące sprawy stanu praworządności w naszym kraju.

Dzień wcześniej Karol Nawrocki spotkał się z I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Manowską, a także z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim.

ZOBACZ: Spotkanie prezydenta z I prezes SN i prezesem TK. „Rozmowy dot. stanu praworządności w Polsce i sytuacji w wymiarze sprawiedliwości”

as/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych