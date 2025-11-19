Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się z Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego Jackiem Chlebnym - poinformowano na profilu Kancelarii Prezydenta na platformie X. Wczoraj prezydent spotkał się z I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Manowską, a także z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim.
To kolejne spotkanie w Pałacu Prezydenckim poświęcone kwestii stanu praworządności w Polsce i sytuacji w wymiarze sprawiedliwości
— napisano na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta RP w mediach społecznościowych.
Kontynuacja serii spotkań
To kolejne prezydenckie spotkanie dotyczące sprawy stanu praworządności w naszym kraju.
Dzień wcześniej Karol Nawrocki spotkał się z I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Manowską, a także z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim.
ZOBACZ: Spotkanie prezydenta z I prezes SN i prezesem TK. „Rozmowy dot. stanu praworządności w Polsce i sytuacji w wymiarze sprawiedliwości”
as/X
