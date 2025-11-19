Rzecznik rządu Adam Szłapka zamieścił w mediach społecznościowych wpis dotyczący deklaracji premiera Donalda Tuska na temat „5 zasad, które mają przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową”. Problem polega jednak na tym, że większość tych punktów przez lata była łamana przez obecnych polityków Koalicji 13 grudnia, a część nawet przez samego Tuska. Post jest mocno komentowany w mediach społecznościowych. „Czemu wszystkie sprawy, nawet te najważniejsze, muszą być sprowadzane do absurdu?” - pytał Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Te zasady to:
1) Nie atakuj polskich służb i wojska
2) Nie powtarzaj rosyjskiej propagandy
3) Koniec z wetami i sabotażem legislacyjnym
4) Jestem za Zachodem, a nie Wschodem; nie podważam członkostwa w UE
5) Jestem po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją
„Przestańcie pajacować”
Wpis ten wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.
Ad. 1: Powiedz to Frasyniukowi i Kurdej-Szatan. Może nie rób z niej gwiazdy TVP w likwidacji.
Ad 2: „To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi” - D. Tusk
— napisał Radosław Fogiel, poseł PiS.
Groteska
— wskazał Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji.
Przywróćcie elementarną odpowiedzialność państwową. Przestańcie pajacować i weźcie się do roboty, a jeśli nie potraficie, to odejdźcie. Punkt 1 zacznijcie od przeprosin kpt. Anny Michalskiej. Jeśli nie macie dość odwagi i przyzwoitości, to nie zawracajcie głowy. Wasze piarowe sztuczki trafiają tylko do najgłupszych je**ćpisów. A przy okazji: co ze szpitalami odmawiającymi przyjmowania ludzi chorych na raka? Kiedy na ten temat coś powiesz, malowany pajacu?
— pytał Dariusz Lipiński, były poseł.
Czemu wszystkie sprawy, nawet te najważniejsze, muszą być sprowadzane do absurdu?
— pytał Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
1) Obrzydliwa hipokryzja w obliczu waszych zachowań na granicy i celebrytów z lat 2021-23.
2) Pasowałoby wreszcie przeprosić za 2007-2013 i reset.
3) Nawrockiego wybrano, by was hamował. Weto to jego konstytucyjna prerogatywa, którą chcecie wplątać w bezpieczeństwo.
4) Chochoł, z którym Państwo walczycie i jeszcze ani jednych wyborów nie wygraliście, strasząc Polexitem.
5) Oczywisty banał.
„Rok zawieszenia broni” powinien oznaczać mniej żurku na filmikach, pajacowania, dymisje ludzi w służbach i rządzie odpowiedzialnych za przebimbanie kilkunastu godzin od wysadzenia torów i porzucenie bezprawnych działań.
— wskazał publicysta Grzegorz Wszołek.
Rozwiązać zespół prokuratorów ścigających żołnierzy na granicy
— zaproponował Jacek Liziniewicz, publicysta.
Zagrożenie dla Polski zlikwidowane, powtarzam, zagrożenia dla Polski zlikwidowane. Najbardziej absurdalna wrzutka, jaka była w tym tygodniu.
— podkreślił Michał Nowak, publicysta.
To jest tak prostackie działanie, że aż szkoda komentować. Fascynujące, że Tusk chce skleić realizowanie przez prezydenta jego konstytucjonalnych uprawnień z „rosyjską agenturą”. To uderzenie w podstawę naszej demokracji. Czarzasty zniszczy nam państwo sierpem, a Tusk młotem
— zauważył Bartos Bocheńczak, sekretarz Nowej Nadziei.
Ten rząd i ich komunikaty to nieśmieszna komedia
— stwierdził Rafał Kubowicz, przewodniczący Nowej Nadziei w Szczecinie.
Pkt 2 to o Jachirach, Sterczewskich, Frasyniukach i zaprzyjaźnionych z wami celebrytach?
— pytał znany internauta „Kochany Prezes”.
