Czarzasty wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu. Podpisał też zarządzenie ws. ograniczenia kilometrówek

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że podpisał dwa zarządzenia: o zakazie sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu oraz ws. poselskich kilometrówek. „Uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład, dlatego to zarządzenie podpisałem” - mówił.

Podczas konferencji prasowej marszałek Czarzasty podpisał zarządzenie o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu.

Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu (sprzedaży alkoholu) na stacjach benzynowych, o konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały

— tłumaczył.

Uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład, dlatego to zarządzenie podpisałem

— dodał Czarzasty.

Jak dodał, podpisane zarządzenie wejdzie w życie 24 listopada.

Dlaczego nie od dziś? Dlatego, że trzeba zarządzić tymi zasobami, które są w tej chwili w restauracji, zmienić wszystkie wpisy i wszystkie informacje

— stwierdził marszałek.

Kilometrówki

Drugie zarządzenie dotyczy zmian w poselskich kilometrówkach. Marszałek oświadczył, że nie zgadza się na to, aby w tej sprawie cokolwiek było nieprzejrzyste w ocenie społeczeństwa. Podkreślił, że każdy poseł ma potencjalną możliwość wydania 3 tys. zł miesięcznie na kilometrówki.

Ludzie mają pytania, na co te pieniądze zostały przeznaczone na pewno

— dodał.

Ja żadnego posła i żadnej posłanki łącznie ze sobą o nic nie podejrzewam, ale uważam, że społeczeństwo polskie ma prawo do przejrzystości. Ma prawo do tego, żeby po wprowadzeniu tego zarządzenia społeczeństwo było przekonane o tym, że są to zasady bardzo uczciwe

— powiedział Czarzasty.

Jak dodał, treść zarządzenia jest już przygotowana. Marszałek zapowiedział, że podpisze je w przyszłym tygodniu, choć - jak zaznaczył - nie chce wprowadzać zmian w sposób nieprzemyślany. Dlatego poinformował, że powoła zespół złożony z przedstawicieli każdego klubu i koła parlamentarnego, żeby to „przegadać i skonsultować”.

Po tych konsultacjach podpiszę to zarządzenie

— powiedział.

Zarządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

