Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że podpisał dwa zarządzenia: o zakazie sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu oraz ws. poselskich kilometrówek. „Uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład, dlatego to zarządzenie podpisałem” - mówił.
Podczas konferencji prasowej marszałek Czarzasty podpisał zarządzenie o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu.
Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu (sprzedaży alkoholu) na stacjach benzynowych, o konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały
— tłumaczył.
Uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład, dlatego to zarządzenie podpisałem
— dodał Czarzasty.
Jak dodał, podpisane zarządzenie wejdzie w życie 24 listopada.
Dlaczego nie od dziś? Dlatego, że trzeba zarządzić tymi zasobami, które są w tej chwili w restauracji, zmienić wszystkie wpisy i wszystkie informacje
— stwierdził marszałek.
Kilometrówki
Drugie zarządzenie dotyczy zmian w poselskich kilometrówkach. Marszałek oświadczył, że nie zgadza się na to, aby w tej sprawie cokolwiek było nieprzejrzyste w ocenie społeczeństwa. Podkreślił, że każdy poseł ma potencjalną możliwość wydania 3 tys. zł miesięcznie na kilometrówki.
Ludzie mają pytania, na co te pieniądze zostały przeznaczone na pewno
— dodał.
Ja żadnego posła i żadnej posłanki łącznie ze sobą o nic nie podejrzewam, ale uważam, że społeczeństwo polskie ma prawo do przejrzystości. Ma prawo do tego, żeby po wprowadzeniu tego zarządzenia społeczeństwo było przekonane o tym, że są to zasady bardzo uczciwe
— powiedział Czarzasty.
Jak dodał, treść zarządzenia jest już przygotowana. Marszałek zapowiedział, że podpisze je w przyszłym tygodniu, choć - jak zaznaczył - nie chce wprowadzać zmian w sposób nieprzemyślany. Dlatego poinformował, że powoła zespół złożony z przedstawicieli każdego klubu i koła parlamentarnego, żeby to „przegadać i skonsultować”.
Po tych konsultacjach podpiszę to zarządzenie
— powiedział.
Zarządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r.
