„Sam wybór marszałka jeszcze nic nie znaczy. Trzeba patrzeć na to jakichś sobie współpracowników dobiera. W istocie chodzi o pokazanie, że komuna wróciła i ma się dobrze” - mówi dla wPolityce.pl Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Pytamy posła Prawa i Sprawiedliwości Piotra Kaletę o to, czy podoba mu się nowy marszałek Sejmu.
Proszę mnie nie obrażać
— żartuje i wskazuje, że gdyby mógł ocenić ten wybór w skali od 1 do 100, to wskazałby na 1.
Czym się kieruje Koalicja 13 Grudnia?
Dopytujemy polityka, czym jego zdaniem kieruje się Koalicja 13 Grudnia, wybierając na marszałka człowieka z komunistycznym rodowodem, który dodatkowo zamieszany był w aferę Rywina.
Sam wybór marszałka jeszcze nic nie znaczy. Trzeba patrzeć na to jakichś sobie współpracowników dobiera. W istocie chodzi o pokazanie, że komuna wróciła i ma się dobrze
— mówi.
Ten personalny skład pokazuje zamordyzm, pokazuje: „my tutaj będziemy sobie ustawiać wszystko tak, jak za starych dobrych czasów”. Czeka nas powrót nomenklatury PZPR-owskiej
— podkreśla.
Jako przykład Piotr Kaleta wskazuje na mianowanie Marka Siwca szefem Kancelarii Sejmu.
Pochodzę z miejsca, z którego on był posłem. On upokarzał świętego Jana Pawła II. To jest po prostu naplucie tutaj nam w twarz
— podsumowuje.
