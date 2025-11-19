TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Czarzasty marszałkiem Sejmu. Piotr Kaleta: "Chodzi o pokazanie, że komuna wróciła i ma się dobrze"

Piotr Kaleta w mocnych słowach skomentował wybór Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. / autor: Fratria
Sam wybór marszałka jeszcze nic nie znaczy. Trzeba patrzeć na to jakichś sobie współpracowników dobiera. W istocie chodzi o pokazanie, że komuna wróciła i ma się dobrze” - mówi dla wPolityce.pl Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Pytamy posła Prawa i Sprawiedliwości Piotra Kaletę o to, czy podoba mu się nowy marszałek Sejmu.

Proszę mnie nie obrażać

— żartuje i wskazuje, że gdyby mógł ocenić ten wybór w skali od 1 do 100, to wskazałby na 1.

Czym się kieruje Koalicja 13 Grudnia?

Dopytujemy polityka, czym jego zdaniem kieruje się Koalicja 13 Grudnia, wybierając na marszałka człowieka z komunistycznym rodowodem, który dodatkowo zamieszany był w aferę Rywina.

Sam wybór marszałka jeszcze nic nie znaczy. Trzeba patrzeć na to jakichś sobie współpracowników dobiera. W istocie chodzi o pokazanie, że komuna wróciła i ma się dobrze

— mówi.

Ten personalny skład pokazuje zamordyzm, pokazuje: „my tutaj będziemy sobie ustawiać wszystko tak, jak za starych dobrych czasów”. Czeka nas powrót nomenklatury PZPR-owskiej

— podkreśla.

Jako przykład Piotr Kaleta wskazuje na mianowanie Marka Siwca szefem Kancelarii Sejmu.

Pochodzę z miejsca, z którego on był posłem. On upokarzał świętego Jana Pawła II. To jest po prostu naplucie tutaj nam w twarz

— podsumowuje.

