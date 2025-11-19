Europoseł PiS Ryszard Czarnecki zaprzeczył, jakoby wstąpił do Konfederacji Korony Polskiej. „Zostałem zaproszony do wystąpienia nt. Unii Europejskiej do gości pana europosła Grzegorza Brauna, którzy na jego zaproszenie przyjechali do Brukseli” - tłumaczył. „Dalej jestem w PiS” - dodał.
Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym europoseł Ryszard Czarnecki spotyka się z liderem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzem Braunem i innymi osobami.
W związku z tym powstało wiele niepotwierdzonych informacji i plotek, jakoby europoseł PiS miał rzekomo zmienić barwy partyjne na ugrupowanie Brauna.
„Dalej jestem w PiS”
Polityk opozycji stanowczo zaprzeczył tym pogłoskom.
Zostałem zaproszony do wystąpienia nt. Unii Europejskiej do gości pana europosła Grzegorza Brauna, którzy na jego zaproszenie przyjechali do Brukseli. Moje wystąpienie prezes Konfederacji Korony Polskiej podsumował, że „pan marszałek Czarnecki dalej chce Unię naprawiać, a ja chcę wyjścia. Polski z eurokołchozu”. Jak widać, są różnice… Dalej jestem w PiS
— zaznaczył Ryszard Czarnecki.
Jest natomiast faktem, że posłowie partii Grzegorza Brauna murem stanęli za Zbigniewem Ziobro podczas głosowania nad uchyleniem jego immunitetu i zgody na aresztowanie, we wszystkich głosowaniach głosując tak samo, jak PiS, a kilka dni później europosłowie PiS murem stanęli za europosłem Braunem przy głosowaniu zdjęcia jego immunitetu w Parlamencie Europejskim. Skądinąd PiS przeforsował obronę europosła Brauna przez całą grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
— podkreślił b. wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.
