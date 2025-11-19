Decyzją posłów Koalicji 13 Grudnia jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu. Kontrowersje wzbudza nie tylko jego komunistyczny rodowód, ale także udział w aferze Rywina, o czym przypomniał Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny na antenie Radia Wnet. „Był łącznikiem pomiędzy głównymi wszystkimi aktorami całej tej afery, więc bez niego afery Rywina by nie było” - wskazał.
Zbigniew Ziobro zabrał głos na temat udziału Włodzimierza Czarzastego w aferze Rywina
Z całą pewnością pan Czarzasty odegrał wiodącą rolę w całym przedsięwzięciu. Był on, można powiedzieć, takim „duchem sprawczym”, na wszystkich etapach tego obszaru patologii, korupcji i nieprawidłowych praktyk
— ocenił w Radiu Wnet.
Przede wszystkim on gwarantował przeprowadzanie zmian legislacyjnych, które nadzorował z punktu widzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale również z punktu widzenia rządu. Był łącznikiem pomiędzy głównymi wszystkimi aktorami całej tej afery, więc bez niego afery Rywina by nie było
— powiedział.
Kontrola mediów
Polityk podkreślił, że postkomunistyczna grupa, którą reprezentował Włodzimierz Czarzasty w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w istocie chciała zagwarantować sobie kontrolę nad właścicielami mediów w Polsce.
Tak, aby te media przypadkiem nie trafiły w ręce wolnych Polaków
— zauważył.
Media miały być w rękach tych, którzy są akceptowani przez układ postkomunistyczny, którzy gwarantują, że czwarta władza nie będzie upominać się o taki bieg wydarzeń w Polsce, który byłby nie po myśli panów — jeszcze od lat wywodzących się z komunistycznej władzy
— zaznaczył.
I to była rola Czarzastego. Przy okazji wiązała się ona z realnymi pieniędzmi, czyli możliwością podejmowania decyzji, które rzutowały na środki finansowe
— wskazał.
Przypominamy, że Zbigniew Ziobro był członkiem komisji śledczej, która miała wyjaśnić aferę Rywina.
as/Radio Wnet
