Koalicja Obywatelska znalazła się na pierwszym miejscu w badaniu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Partia Donalda Tuska uzyskała 33,55 proc. głosów badanych. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,86 proc. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos zadeklarowało oddać 11,45 proc. respondentów.
Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” Koalicja Obywatelska znajduje się na pierwszym miejscu popularności wśród partii politycznych w Polsce. Ugrupowanie kierowane przez Donalda Tuska może liczyć na poparcie rzędu 33,55 proc. - wzrost o 1,02 pkt proc.
Tuż za KO plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, na które swój głos oddałoby 28,86 proc Polaków. Partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała spadek o 1,05 pkt proc.
Na najniższym stopniu podium znalazła się Konfederacja, którą wskazało 11,45 proc. respondentów. Sojusz pod przewodnictwem Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena stracił 1,78 pkt proc. względem poprzedniego badania.
Jakie partie jeszcze wchodzą do Sejmu?
Na czwartym miejscu uplasowała się Nowa Lewica, która zanotowała spadek o 0,43 pkt proc. i otrzymała 6,91 proc.
Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Prawicowa partia otrzymała 5,92 proc. - spadek o 0,24 pkt proc.
Pod progiem wyborczym
Pod progiem wyborczym znalazły partia Razem, która uzyskała 4,89 proc. głosów.
Kolejna uplasowała się Polska 2050, którą poparło 4,55 proc. respondentów.
W tragicznej sytuacji znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe, które nie jest nawet blisko progu wyborczego. Na partię Władysława Kosiniaka-Kamysza głos chce oddać tylko 2,48 proc. badanych.
Badanie zostało zrealizowane w dniach 15-17 2025 roku. Metodą CAWI na próbie 1003 pełnoletnich Polaków. Maksymalny błąd może wynieść około 3 proc.
CZYTAJ TAKŻE:
— Były komunista drugą osobą w kraju? Polacy nie chcą marszałka Czarzastego! „Wynik badania nie jest zaskoczeniem”
— Zaledwie jedna trzecia Polaków odczuwa sympatię do Niemców. Odsetek niechęci do naszych sąsiadów jest największy od lat!
xyz/”Super Express”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746120-ko-przed-pis-polska-2050-i-psl-poza-sejmem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.