„Rząd Tuska wydał wizę pracowniczą obywatelowi Mołdawii, który odsiedział tam wyrok za zabójstwo, a potem zgwałcił w Polsce kobietę. Teraz wpuścili Ukraińca który, który tam został skazany za dywersję, a teraz wysadził w Polsce tory” - skomentował lider Konfederacji Sławomir Mentzen na portalu X.
Nie milkną echa weekendowej dywersji na kolei. Według oficjalnych informacji dwóch Ukraińców na zlecenie rosyjskich służb wysadziło kawałek torów oraz zniszczyło linię trakcyjną, która uszkodziła pociąg - wybiła szyby. Nieoficjalne doniesienia podają, że w akty sabotażu zaangażowanych jest jeszcze czterech Ukraińców.
Mentzen: „Nie możemy wpuszczać każdego”
Lider Konfederacji Sławomir Mentzen postanowił odnieść się do polityki migracyjnej prowadzonej przez rząd Koalicji 13 Grudnia.
Rząd Tuska wydał wizę pracowniczą obywatelowi Mołdawii, który odsiedział tam wyrok za zabójstwo, a potem zgwałcił w Polsce kobietę. Teraz wpuścili Ukraińca który, który tam został skazany za dywersję, a teraz wysadził w Polsce tory. Nie możemy wpuszczać tu każdego. Polska musi weryfikować ludzi, którzy chcą do nas przyjechać!
— skomentował na portalu X.
