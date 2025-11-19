„Przed chwilą na sejmowej Komisji Kultury wicemin. Wróbel przyznał, że MKiDN usiłuje sprzedać hotel Schwanen zakupiony przez nasz rząd na potrzeby Muzeum Polskiego w Rapperswil i Instytutu Pileckiego! Niebywały skandal i marnotrawstwo środków publicznych…” - napisał na platformie X b. wicepremier, b. szef MKiDN, poseł PiS prof. Piotr Gliński.
Muzeum Polskie w Rapperswilu to najstarsza placówka znajdująca się poza granicami kraju. Posiada ponad 150-letnią historię i bezcenne zbiory. Rząd Donalda Tuska wstrzymał przeniesienie go do hotelu Schwanen, na który min. Piotr Gliński przeznaczył 120 mln zł, realizując pomysł dużego kompleksu muzealno-wydarzeniowo-hotelowego, mającego służyć promocji polskiej kultury i historii.
Portal wPolityce.pl dotarł do pisma, w którym minister kultury Marta Cienkowska potwierdza wycofanie się z zapisów listu intencyjnego. Przyznaje, że duża część zbiorów znajduje się obecnie w magazynach. Twierdzi też, że dalsze kroki uzależnione są od wizyty ministra kultury, ale od dwóch lat nie zdołano ustalić dogodnego terminu.
Sprzedają hotel Schwanen
Prof. Piotr Gliński pytał na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu wiceszefa MKiDN Macieja Wróbla o to, co dzieje się z oddziałem Instytutu Pileckiego w Rapperswil.
Co się dzieje z oddziałem Instytutu Pileckiego w Rapperswil? Tam zostały zainwestowane środki publiczne. Od dwóch lat ten oddział nie działa. Zakupiony przez państwo polskie budynek stoi praktycznie pusty i bezczynny
— powiedział.
Różnego typu zobowiązania na tej komisji, które padały, że pani minister Wróblewska podejmie jakieś decyzje, coś zrobi, gdzieś pojedzie, poza nielegalną wycieczką do Rapperswil, żadna komisja nie podjęła żadnej decyzji o jakimkolwiek wyjeździe. Specyficzne podejście do środków publicznych, że można sobie robić wycieczki w celach politycznych z publicznych pieniędzy, z czego nic nie wyniknęło, poza tezą, którą poprzedni już dyrektor, którą sami wyrzuciliście, o tym, że budynek hotelu Schwanen się nie nadaje na Muzeum Polskie w Rapperswil, co jest po prostu głupstwem monstrualnym
— dodał.
Przypominam, że zakupiony hotel Schwanen ma powierzchnię 2 tys. 750 m. kw. Powierzchnia Muzeum Polskiego na zamku, który to przecież też nie jest budynkiem budowanym dla muzeum, to było 300 m. kw.
— podkreślał Piotr Gliński.
Wiceminister Maciej Wróbel krótko odniósł się do pytania Piotra Glińskiego i zaznaczył, że dyrektor IP podjął próbę sprzedaży hotelu Schwanen.
Jeśli chodzi o hotel Schwanen, to dyrektor zlecił operat szacunkowy i podjął próbę sprzedaży obiektu
„Marnotrawstwo środków publicznych”
Piotr Gliński skomentował informacje wiceministra Wróbla w mediach społecznościowych, zaznaczając, że sprzedaż hotelu Schwanen to „marnotrawstwo środków publicznych”.
Przed chwilą na sejmowej Komisji Kultury wicemin. Wróbel przyznał, że MKiDN usiłuje sprzedać hotel Schwanen zakupiony przez nasz rząd na potrzeby Muzeum Polskiego w Rapperswil i Instytutu Pileckiego! Niebywały skandal i marnotrawstwo środków publicznych…
— napisał na X.
Polska wg Tuska nie ma prawa do swojego soft power… Troglodyci!
— ocenił Gliński.
