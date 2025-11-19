„Kolejarze kilka dni przed incydentem alarmowali o podejrzanych sytuacjach na obszarze, na którym później doszło do uszkodzenia torowiska. Według Kierwińskiego policja nie interweniowała, bo było… za późno. Po incydencie każdy z członków rządu mówił o innej wersji wydarzeń, wprowadzając chaos komunikacyjny” - skomentował wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak na portalu X. Polityk odniósł się do aktów dywersji na kolei, które miały miejsce w poprzedni weekend. Były szef MON zarzucił rządowi Donalda Tuska niekompetencję.
W zeszły weekend doszło do aktów dywersji na infrastrukturze kolejowej. Doszło do uszkodzenia torów - kawałek szyny został wysadzony za pomocą ładunku wybuchowego. Zerwano również część trakcji, która uderzyła w przejeżdżający pociąg i wybiła w nim szyby.
Według oficjalnych informacji dopuściło się tego dwóch Ukraińców, na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Nieoficjalnie mówi się o kolejnej czwórce.
Błaszczak: Niekompetencja Tuska obnażona
Były szef MON Mariusz Błaszczak wskazał, że państwo kierowane przez Donalda Tuska nie zdało tego egzaminu.
Akt sabotażu, do którego doszło w powiecie garwolińskim obnażył totalną bezsilność państwa, którym zarządza Tusk. Na terytorium RP wpuszczono osobę karaną za dywersję, która następnie mogła spokojnie wyjechać
— napisał na portalu X.
Przewodniczący KP PiS stwierdził, że rząd Koalicji 13 Grudnia był głuchy na alarmujące wiadomości, które były przesyłane przez kolejarzy. Zawiodła również komunikacja po dokonanej dywersji.
Kolejarze kilka dni przed incydentem alarmowali o podejrzanych sytuacjach na obszarze, na którym później doszło do uszkodzenia torowiska. Według Kierwińskiego policja nie interweniowała, bo było… za późno. Po incydencie każdy z członków rządu mówił o innej wersji wydarzeń, wprowadzając chaos komunikacyjny
— skomentował.
Dodał również:
Nie wiadomo dlaczego nie zadziałały systemy bezpieczeństwa polskich kolei. Służby specjalne nie zrobiły praktycznie nic, mimo że obowiązujący stopień alarmowy obliguje do szczególnego nadzoru obiektów infrastruktury krytycznej.
